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Uyardığı motosikletteki iki kişi tarafından tabancayla vuruldu

ADANA'da Yakup K.'yı (28), gürültü yaptıkları için uyardığı motosikletteki 2 kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Haziran 2021 Cuma 09:23
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Uyardığı motosikletteki iki kişi tarafından tabancayla vuruldu

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet üzerinde kimliği belirsiz iki kişinin gürültü yaparak evinin sokağından birkaç kez geçtiğini gören Yakup K., iddia göre şüphelilere neden gürültü yaptıklarını sordu. Şüphelilerin küfür ile karşılık vermesi üzerine tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada şüpheliler, Yakup K.'ya iki el ateş açıp, motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Yakup K., yakınları tarafından özel araçla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Yakup K.'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi. 

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhanSilahYaralama
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