Uyuşturucuyla tarihin en büyük mücadelesini gerçekleştiriyoruz

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çocukken büyüklerimiz bize, 'Yalandan ve haramdan uzak durun' derdi. İkisi de insanı tüketir ayrıca unutkanlığı da beraberinde getirir. Çocukluğumuzdaki tembihleri Kılıçdaroğlu'nda görüyoruz: haram, yalan, tükeniş, unutkanlık... Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken; bir taraftan da patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz" dedi.

'EN YÜKSEK TUTUKLAMA SAYISINA ULAŞTIK'

Devletin tüm kurumlarıyla tarihin en kararlı ve en büyük mücadelesini gerçekleştirdiğini belirten Bakan Soylu, "Uyuşturucu operasyonları 2016'da 88 bin iken 2021 sonu itibarıyla 217 bine ulaştı. Uyuşturucu suçundan 2016'da 7 bin 641 tutuklama gerçekleşirken, 2021 yılında 26 bin 788 kişi ile tüm zamanların en yüksek yıllık tutuklama sayısına ulaştık. 102 bin 291 kişi cezaevinde. 1 Ocak-14 Mart 2022 tarihleri arasında 5 bin 94 kişi tutuklandı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 2016'da 32 bin 740 kişi gözaltına alınırken 2021 yılında 62 bin 868 kişi gözaltına alındı. 2016'da 15 bin 44 operasyon gerçekleştirilirken 2021 yılında 31 bin 675 operasyon gerçekleştirildi. 2019'da tüm dünyada yakalanan eroinin yüzde 21'ini, Avrupa'nın tamamında yakalanan ecstasy'nin 1.9 katını biz yakaladık" açıklamasında bulundu.

'UYUŞTURUCU BAĞLANTILI ÖLÜMLER 219'A DÜŞTÜ'

'Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması'nın (UYUMA) da 441 bin 389 kişi tarafından indirildiğini hatırlatan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Uygulama ile 40 bin 929 ihbar gerçekleştirildi. Tespit edilen toplam 112 bin 504 metruk binadan 76 bin 634'ü yıkıldı, 11 bin 588 bina rehabilite edildi. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ile 2021 yılında 451 bin 861 anneye, 2022 yılı ocak ve şubat ayında toplam 79 bin 46 anneye ulaşıldı. Uyuşturucu madde bağlantılı ölümler 2017'de 941 iken 2018'de 657'ye, 2019'da 342'ye, 2020'de 314'e, 2021 yılında 219'a düştü. Narko Nokta Projeli ile 2017'den bugüne 1 milyon 728 bin 904 kişiye ulaştık. Narko TIR projesi ile 2016'dan bugüne 640 bin kişiye ulaşıldı. 2018 yılından beri uyuşturucu şüphelileri üzerinde araştırma yaparak kullanıcı profillerini detaylı şekilde analiz ediyor ve uyuşturucunun kullanım yerleri, ailevi ve çevresel şartların etkisini ölçüyoruz. 81 ilde 42 kriter üzerinden, ilçelerimizde 32 kriter üzerinden, tamamen bilimsel yöntemlerle uyuşturucu risk analizi yapıp illerimizi buna göre takip ediyor ve aldığımız sonuçlara göre projeler gerçekleştiriyoruz. 62 ilimizde yaptığımız atık su analiziyle uyuşturucu kullanımını ve eğilimlerini takip ediyor, yakalamalarla karşılaştırıyor ve sorunlu alanlara yoğunlaşıyoruz."