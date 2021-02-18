Valilik ekmek zammını yargıya taşıyor

Kocaeli'de 230 gram ekmeğin fiyatına zam yapılarak 1,75 TL'den 2 TL'ye yükseltildi. Kocaeli Valiliği alınan bu karara itiraz ederek ekmek tarifesinin iptali için yargıya başvurma kararı aldığını açıkladı. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, "Valiliğin söylediğine doğru ya da yanlış dememiz doğru olmaz. Konu şu an yargıda. Mahkeme sürecini bekleyeceğiz" dedi.

Vatandaşlar da Valiliğin kararını doğru bulduğunu söyledi. Kocaeli Valiliği'nin halk adına doğru bir başvuru yaptığını söyleyen İlhami Gültekin, "Tüm dünyada, gıda fiyatları kontrolsüzce artıyor. Fakat ekmek temel ihtiyaç maddesidir. Dar gelirli, 4-5 çocuklu bir aileyi düşünün. Hele ki bu pandemi döneminde işini de kaybetmişse, ekmeğe bu kadar zam yapılması pek uygun değil. Tamam, belki girdiler artmıştır, başka şeyler olmuştur. Onlara da hak veriyorum. Ama 2 TL fiyatı yüksek. Valilik, halkımız adına gayet iyi bir başvuru yapmış. Yerinde bir başvuru olmuş. Bence bu zammı geri çekmeleri lazım" dedi.

'VALİLİK ÇOK GÜZEL BİR HAREKET YAPMIŞ’

Yapılan zammın fazla olduğunu söyleyen Özkan Yüksel, "Valiliğin reddine onay veriyorum. Çok güzel bir hareket yapmış. Hakikaten aşırı zamlar var. 1,75 TL olan ufacık ekmek, bir anda 2 TL oluyor. 1,80 TL gibi bir fiyat yapılsa insanlar yadırgamayabilir. Ama böyle bir anda çok yüksek oranda zam yapılması aşırı. Yazık bu millete" şeklinde konuştu.

Süheyla Doğan ise pandemi döneminde zam yapılması yerine herkesin birbirine yardım etmesi gerektiğini ifade eden Süheyla Doğan da şu an tüm dünyada sıkıntılı bir dönemin yaşandığını belirterek, “Valilik itiraz etmişse helal olsun" dedi.

Fırıncıların ayakta kalabilmesi için zammın gerekli olduğunu belirten Eyüp Yavuz ise, "Zamma biz de itiraz ediyoruz ama şöyle bir durum da var. Un fiyatlarına çok zam geldi. O zaman una zam gelmesin ki, fırıncılar zam yapmasınlar. Yani fırıncının ayakta durması için onu da desteklemek lazım. Valilik bu fiyatlara itiraz ediyorsa, önce fırıncı esnafının işini çözmesi lazım" diye konuştu.