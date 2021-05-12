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Van'da bir askeri şehit eden terörist Kütahya'da yakalandı 

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan Gürpınar ilçesinde bir askerin şehit edildiği eylemin faili olduğu ve birçok eyleme katıldığı değerlendirilen 'Welat Kato' kod adlı terörist T.Ö.,  Kütahya'da operasyonla yakalanarak gözaltına aldı. Terörist T.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:57
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Van'da bir askeri şehit eden terörist Kütahya'da yakalandı 

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, 2015- 2019 yılları arasında terör örütü PKK'nın dağ kadrosunda faaliyet yürüten, 2016 yılında  Van'ın Gürpınar ilçesinde bir askerin şehit edildiği eylemin faali olduğu belirlenen, Şırnak-Beytüşşebab'ta yol kesme, Hakkari-Erziki mevkiinde EYP yerleştirme eylemine katılan 'Welat Kato' kod adlı PKK'lı terörist T.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde terörist T.Ö.'nün Kütahya'da olduğu belirlendi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, teröristi operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Terörist  T.Ö., Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından  çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanTerörTeröristPkk
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