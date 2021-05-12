Van'da bir askeri şehit eden terörist Kütahya'da yakalandı 

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, 2015- 2019 yılları arasında terör örütü PKK'nın dağ kadrosunda faaliyet yürüten, 2016 yılında Van'ın Gürpınar ilçesinde bir askerin şehit edildiği eylemin faali olduğu belirlenen, Şırnak-Beytüşşebab'ta yol kesme, Hakkari-Erziki mevkiinde EYP yerleştirme eylemine katılan 'Welat Kato' kod adlı PKK'lı terörist T.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde terörist T.Ö.'nün Kütahya'da olduğu belirlendi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, teröristi operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Terörist T.Ö., Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.