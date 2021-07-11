Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
ALTIN
503.77
DOLAR
8.6620
STERLİN
12.0647
EURO
10.3393
TCDD reklam alanları kiraya verecek
TCDD reklam alanları kiraya...
Ankara’da 55 arsa satılacak
Ankara’da 55 arsa satılacak
ŞUSKİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALACAK
ŞUSKİ, BAKIM VE ONARIM...
SDÜ Öğretim Üyesi alacak
SDÜ Öğretim Üyesi alacak

Van'da kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs kazasında ölü sayısı 12'ye çıktı

VAN'da, dün gece kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs kontrolden çıkıp, takla atarak alev aldı. Kazada olay yerinde 11 kişi hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 1 kişinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaralı 20 kişinin hastanede tedavisi devam ederken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Temmuz 2021 Pazar 11:00
0 Okunma
Van'da kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs kazasında ölü sayısı 12'ye çıktı

Afganistan ve Pakistan’dan yola çıkıp, kaçak yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan göçmenler için İran sınırındaki Van, önemli bir geçiş noktasını oluşturuyor. Zor ve dağlık alanların hakim olduğu bölgede kaçak göçmenler kimi zaman göçmen kaçakçıları tarafından yarı yolda bırakılıyor, kimi zaman balık istifi araçlara yüklenerek kimi zaman da soğuk hava koşullarına dayanamayarak hayatını kaybediyor. Dün gece saatlerinde Van-Erciş kara yolu üzerinde bulunan Karahan bölgesinde kaçak göçmenlerin taşındığı 65 ER 186 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası minibüs alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri daha hayatını kaybederken, ölenlerin  sayısı 12 oldu. 20 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanGöçmenKaçakMinibüsKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı sahilinde sabahladı
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı sahilinde sabahladı
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
Çorum'da u 4,2 büyüklüğünde deprem
Çorum'da u 4,2 büyüklüğünde deprem
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans