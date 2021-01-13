Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
hafif yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1550
ALTIN
445.481
DOLAR
7.4815
STERLİN
10.1898
EURO
9.1036
Tekirdağ'da kiralık gayrimenkuller
Tekirdağ'da kiralık gayrimenkuller
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak
Konut İmarlı 4 adet arsanın satış ihalesi yapılacak
Konut İmarlı 4 adet...
Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak
Kamu İhale Kurumu 20...

Van'da 'karga' istilası, mahalleli endişeli

Van'ın Erciş ilçesinin Kasımbağı Mahallesi semalarını, son dönemde, gün batımına yakın saatlerde kargalar kaplamaya başladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Ocak 2021 Çarşamba 09:43
0 Okunma
Van'da 'karga' istilası, mahalleli endişeli

Güneşin ufukta kaybolduğu anlarda ortaya çıkan yüzlerce karganın birlikte uçtuğu anlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Mahallede yaşayanlar karga istilasından hem çıkardıkları ses hem de lazın ekinlerinin zarar görme ihtimali nedeniyle endişelendiklerini belirtti.

Erciş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresine göre ağaçlık alanı daha fazla olan Kasımbağı Mahallesi'nde yaşayanlar, son zamanlarda kargalar nedeniyle endişeli.

Akşam saatlerine doğru ortaya çıkan yüzledce karga, bir süre havada toplu halde sağa-sola uçup, havanın kararmaya başlamasıyla birlikte evlerin çevresindeki ağaçlara konuyorlar. Mahalleli, kargaların yoğun görüntüsünden de çıkardıkları seslerden de büyük rahatsızlık yaşıyor.

Geçmiş yıllara göre kurak bir kış geçiren Kasımbağı Mahallesi sakinleri ekinlerinden dolayı da büyük endişe yaşıyor. Kasımbağı'nda oturan Burhan Özcan (30), "Kışın başladığı ilk aylarda mahallemize sürüler halinde gelen kargalar, ağaçlık alanlar ve yerleşim alanlarına konuyorlar. Yaz mevsiminde ekinlerimize zarar veren kargalar, kış mevsiminde mahallemizin tamamını istila ediyor. Akşam güneş batımında gelen kargalar, sabah gün doğmaya yakın ise köyümüzü terk ediyorlar. Karga sesleri çok rahatsız edici. Herkes büyük rahatsızılk yaşıyor, geceleri uyuyamıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Sayıları hiç bu kadar fazla olmamıştı" dedi

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanKargaIstilaErciş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik cezası artık araç kiralayana yazılacak
Trafik cezası artık araç kiralayana yazılacak
Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu
Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu
Karadeniz'de bir ilk; balıklar tersine göçe başladı
Karadeniz'de bir ilk; balıklar tersine göçe başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans