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Van Gölü sahillerinde 45 ton çöp toplandı

VAN’da, Van Gölü sahillerinde ve Akköprü Deresi’nde yaklaşık 45 ton çöp toplandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Ekim 2020 Pazar 12:23
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Van Gölü sahillerinde 45 ton çöp toplandı

İpekyolu Belediyesi, Van Gölü sahilinde ve göl ile birleşen Akköprü Deresi’nde çevre temizliği yaptı. Etkinlik kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gölün 2 bin 800 metrelik sahil bölümü ile Akköprü Deresi'nde hummalı bir çalışma başlattı. Yapılan çevre temizliği çalışmalarında yaklaşık 45 ton çöp toplandı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Van Gölü ve gölle birleşen Akköprü Deresi’nin kentin en önemli değerlerinden olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana yeşile, çevreye, Van Gölü’ne hassasiyetle yaklaşıyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Fen İşleri çalışmalarımız ne kadar önemliyse, çevre koruma çalışmalarımız da o denli önemlidir. Van Gölü’ndeki kirliliğin önüne geçmek için radikal kararlar aldık. İlçe merkezinde bulunan, göl için tehlike arz eden ahırların yıkımına başladık. Bu yıkımlarda önemli bir mesafe katettik. Yine düzenli olarak Van Gölü sahilindeki çöpleri topluyoruz. Ama burada önemli olan vatandaşlarımızın bilinçlenmesidir. Gölün kirletilmesi demek, yok edilmesi demektir. Bu kadar önemli bir değerin yok olmaması için herkes bilinçli davranmalıdır. Ayrıca kentimiz için önemli olan Akköprü Deresi’nde de yılın belli aylarında temizlik çalışmaları yapıyoruz. Van için çok önemli olan sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefalleri yılın belli dönemlerinde Akköprü Deresi’ni göç yolu olarak kullanıyor. Derenin temiz olması demek daha fazla balık ve sağlıklı göç demek. Derenin temiz olması insan sağlığı açısından da çok önemlidir. Özveriyle çalışan bütün çevre koruma ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

'VAN GÖLÜ, HEPİMİZİNDİR'

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı ise, sonbahar aylarıyla birlikte başlattıkları yoğun temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade ederek, "Belediye olarak kısa süre önce sonbahar temizliğimize başladık. Kaymakamımız ve Belediye Başkan vekilimiz Sinan Aslan’ın talimatlarıyla Akköprü Deresi’nde temizlik yaptık ve dereden 5 ton çöp topladık. Yine İpekyolu sınırları içerisinde olan Van Gölü sahilinde çevre kirliliği oluşturan yaklaşık 40 ton çöpü gölden çıkardık. Van Gölü hepimizindir, bir tane Van Gölümüz var. Lütfen daha duyarlı olalım ve kirletmeyelim. Her zaman söylüyoruz; en güzel temizlik kirletmemektir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Van GölüçöpSahil
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