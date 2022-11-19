Varank: Gizli ya da aÃ§Ä±k ambargolarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan bir Ã¼lkeyizÂ 

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, Tuzla'da bulunan bir beyaz eÅŸya ve teknoloji firmasÄ±nÄ±n fabrikasÄ±nda "Ã–ncÃ¼l AR-GE LaboratuvarlarÄ± Destekleme ProgramÄ±" kapsamÄ±nda TÃœBÄ°TAK'Ä±n da destekleriyle hayata geÃ§irilen "Ä°leri Malzeme Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri LaboratuvarÄ±" aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±. TÃœBÄ°TAK BaÅŸkanÄ± Prof.Dr.Hasan Mandal da Bakan Varank'a eÅŸlik etti. Varank, konuÅŸmasÄ± Ã¶ncesinde alanda sergilenen Ã¼rÃ¼n ve teknolojileri inceledi, yetkililerden Ã¼rÃ¼n ve teknolojiler hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.

Ä°ncelemeleri sonrasÄ±nda aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Varank, "Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak Ã¶zel sektÃ¶r iÅŸ birliÄŸinde Ã¼lkemizin inovasyon ekosistemini bÃ¼yÃ¼tmeye devam ediyoruz. Takip edenler bilirler. Bu yÄ±l iÃ§erisinde finansal teknolojiler, biyoteknoloji ve mobilite gibi tematik alanlara ev sahipliÄŸi yapan teknolojiyi geliÅŸtirme merkezlerinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdik. RekabetÃ§i sektÃ¶rler programÄ± kapsamÄ±nda endÃ¼striyel tasarÄ±m merkezlerinden Avrupa'nÄ±n ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisine kadar birÃ§ok Ã¶nemli araÅŸtÄ±rma altyapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ heyecanÄ±na hep birlikte ÅŸahit olduk. Ä°ÅŸte bugÃ¼n de bu zincire yeni bir halka daha eklemenin mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yoruz. Beyaz eÅŸya sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n gÃ¼Ã§lÃ¼ lokomotifi ArÃ§elik'in TÃœBÄ°TAK destekli 'Ä°leri Malzeme Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri LaboratuvarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. Åžimdiden hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun diyorum. BÃ¼yÃ¼k ve gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye'ye giden yol, hiÃ§ ÅŸÃ¼phesiz katma deÄŸerli ve yÃ¼ksek teknolojili Ã¼retimden geÃ§iyor. Malumunuz zaman zaman gizli ya da aÃ§Ä±k ambargolarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan bir Ã¼lkeyiz. Ã‡ok uzaklara da gitmeye lÃ¼zum yok, daha yakÄ±n zamanda Ä°HA'larÄ±n kameralarÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitli bahanelerle Ã¼lkemize nasÄ±l verilmediÄŸini hepimiz ÅŸahitlik ettik. Verilmedi de ne oldu? Kendi kameramÄ±zÄ± kendimiz yaptÄ±k. Bu manada baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, teknoloji Ã¼retmek demek aslÄ±nda siyasi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± da tam anlamÄ±yla kazanmak demek" dedi. MikroÃ§ip imalatÄ± iÃ§in yatÄ±rÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Bakan Varank, "Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak TÃ¼rkiye'de taÅŸ Ã¼stÃ¼ne taÅŸ koyan bÃ¼tÃ¼n mÃ¼teÅŸebbislerimizin her zaman yanÄ±nda durmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu manada ArÃ§elik altyapÄ±lardan insan kaynaÄŸÄ±na ve araÅŸtÄ±rma. Projelerine kadar desteklediÄŸimiz ÅŸirketlerin en Ã¶nde gelenlerinden bir tanesi. Tabii ben ÅŸimdi ArÃ§elik'le ilgili bir Ã§aÄŸrÄ±yÄ± da bir duyuru da tekrar bu kÃ¼rsÃ¼den yapmak istiyorum. Inverter kompresÃ¶rler ne kadar Ã¶nemli ve deÄŸerli ise, TÃ¼rkiye'de aynÄ± derecede Ã¶nemli ve deÄŸerli bir yatÄ±rÄ±m da yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Nedir bunlar? MikroÃ§ipler. Ben ArÃ§elik'in ne kadar Ã§ip tÃ¼kettiÄŸini biliyorum. Bence bir Ã§ip yatÄ±rÄ±mÄ± yapmak ArÃ§elik'e yakÄ±ÅŸÄ±r. Gelin beraber Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m, biz verebileceÄŸimiz desteÄŸi verelim. Bu Ã§ip yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ± ArÃ§elik'le beraber Ã¼lkemize kazandÄ±ralÄ±m diyorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.