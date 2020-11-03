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Vatandaşlar hasarlı binalardan taşınıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde evi hasar gören vatandaşlar binaları boşaltmaya başladı. Evini boşaltan Selda Topçu, taşınma sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Kasım 2020 Salı 09:48
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Vatandaşlar hasarlı binalardan taşınıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki zarar gören binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları başlattı. Evleri zarar gördüğü için dairelerine giremeyen vatandaşları ise taşınmaya başladı. Vatandaşlardan Selda Topçu, "Gençliğimin geçtiği ev burası ama nasip böyleymiş. Burası bu deprem yıkılmadı ama başka bir deprem kesin yıkılabilir. Hasarlı olup olmadığını bilmiyorum ama bu korkuyu yaşadıktan sonra evin içinde kalmak çok zor ondan taşınıyoruz" dedi.

Depremzedelerin evlerini boşaltmaya başlamasından dolayı yoğunluk yaşayan taşıma firması sahibi Hüseyin aşkın, "Depremden dolayı evi hasar görenler bina hasar tespiti yapılan binalardan taşınmaya başladı. İnsanlar bir an önce eşyalarını taşıma telaşına düştüler. Şu anda yoğun talep var. Karşılamaya çalışıyoruz. Mühürlenen binalara giremiyoruz mühürlü olmayan binalara asansörle taşımacılık yapıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirDepremHasarBinaEnkaz
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