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Vizeliler, ABD yönetimine giren gelinleriyle gurur duyuyor

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinden ABD'ye giden yazılım mühendisi Özkan Sedat Kösoğlu'nun eşi, Sri Lanka asıllı Rohini Kösoğlu, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in İç Siyaset Danışmanlığı'na getirildi. Vize'nin gelininin ABD'de yönetimine girmesi, ilçede sevinçle karşılandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Aralık 2020 Çarşamba 09:46
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Vizeliler, ABD yönetimine giren gelinleriyle gurur duyuyor

ABD'de yapılan seçimlerde başkanlığı kazanan Joe Biden'ın Yardımcısı Kamala Harris, İç Siyaset Danışmanlığı'na, Sri Lanka asıllı Rohini Kösoğlu'nu getirdi. ABD yönetimine giren Rohini Kösoğlu, Kırklareli'nin Vize ilçesinde dünyaya gelen ve yıllar önce ABD'ye giden yazılım mühendisi Özkan Sedat Kösoğlu'nun eşi. 2011 yılında evlenen ve 3 çocukları bulunan Özkan Sedat Kösoğlu'nun eşinin ABD yönetimine girmesi, Vize'de sevinçle karşılandı.

'GURUR VERİCİ'

İlkokul ve lise eğitimini Vize'de tamamlayan Özkan Sedat Kösoğlu, Trakya Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 2004 yılında ABD'ye yerleşti. Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, hemşehrilerinin eşinin ABD'de önemli bir göreve getirilmesinin, ilçe halkı olarak kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Özalp, "Özkan kardeşimiz Vize doğumlu, mahallemizin çocuğu, ilkokulu Cumhuriyet İlkokulu'nda okuduktan sonra orta okul hayatını Vize Lisesi'nde tamamlıyor. Liseden sonra Trakya Üniversitesi'nde okuyor ve oradan da Amerika'ya gidiyor. Orada da eğitim hayatına devam ediyor.İş hayatına atılıp evleniyor. Ailece Amerika'da yaşıyorlar. Ağabeyi, annesi, kız kardeşi hepsi aynı yerde yaşıyor. 10 yıl önce evleniyor ve 3 tane çocukları var. Eşi de siyasette, politikada kariyer yapma yolunda çalışmış, iyi bir yere gelmiş. Bizler de kendileri ile gurur duyuyoruz tabi. Bizler için son derece gurur verici bir olay. Hemşehrilerimizin böyle yabancı ülkelerde iyi konumlarda olması mutluluk verici. Ben buradan kendilerini daha iyi konumlarda görmek istediğimi belirtmek isterim" dedi.

'MUTLU OLDUK'

Vize'de yaşayan Şenol Özdil ise "Haberi ilk duyduk, mutlu oldum. Bir Vizeli olarak gurur duyduk. Kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

İlçe esnafından  Eray Özer, haberin duyulmasının ardından Vize'de mutluluk yaşandığını belirterek, "Sosyal medya üzerinden bu haberi duyduk. Ülkemiz adına çok gururlandık. Kendisine görevinde başarılar diliyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırklareliVizeABDÖzden Sedat KöseoğluRohini KöseoğluJoe BidenKamala Harris
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