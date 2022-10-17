'YalÄ±Ã§apkÄ±nÄ±'nÄ± fotoÄŸraflamak iÃ§in 7 ay bekledi

Antalya KuÅŸ GÃ¶zlem TopluluÄŸu Ã¼yelerinin kente gelen kuÅŸlarÄ± fotoÄŸrafladÄ±ÄŸÄ±, tÃ¼rleri listelediÄŸi ve yeni tÃ¼rleri kayÄ±t altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda Ã¶nemli kuÅŸ gÃ¶zlem alanlarÄ±ndan KonyaaltÄ± ilÃ§esi BoÄŸaÃ§ayÄ±'nda, Ã¶nceki gÃ¼n 7 aydÄ±r beklenen bir fotoÄŸraf karesi oluÅŸtu. KuÅŸ gÃ¶zlemcisi Mustafa Erturhan, Antalya KuÅŸ GÃ¶zlem KampÄ± iÃ§in hazÄ±rladÄ±klarÄ± 'Antalya' yazÄ±sÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± tÃ¼neÄŸe konan bir yalÄ±Ã§apkÄ±nÄ±nÄ± fotoÄŸrafladÄ±.

YalÄ±Ã§apkÄ±nÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de 3 tÃ¼rÃ¼nÃ¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mustafa Erturhan, "YalÄ±Ã§apkÄ±nÄ±, Alaca yalÄ±Ã§apkÄ±nÄ± ve Ä°zmir yalÄ±Ã§apkÄ±nÄ± en renkli kuÅŸlardan ve sulak alanlarda yaÅŸÄ±yorlar. BalÄ±klarÄ± yÃ¼ksekten izlemek iÃ§in su Ã¼zerindeki tÃ¼nekleri kullanmayÄ± seviyorlar. Ben de doÄŸal tÃ¼nekler yerine bazen renkli, bazen de ilgi Ã§ekici tÃ¼nekler hazÄ±rlamayÄ± ve kuÅŸlarÄ± onlarÄ±n Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemeyi seviyorum" dedi.

'Ä°LK ZÄ°YARETÃ‡Ä°MÄ°Z GÃœZEL POZLAR VERDÄ°'

Antalya KuÅŸ GÃ¶zlem TopluluÄŸu olarak her yÄ±l bahar gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼ izlemek iÃ§in kuÅŸ gÃ¶zlem kampÄ± dÃ¼zenlediklerini sÃ¶yleyen Erturhan, "2022 bahar kampÄ± iÃ§in tasarÄ±mcÄ± arkadaÅŸÄ±m Kezban TatlÄ± ile birlikte Antalya temalÄ± bir tÃ¼nek dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k ve yaptÄ±k. Kamp boyunca Ã¼zerine kuÅŸ konmadÄ±ÄŸÄ± gibi, sonraki denemelerde de baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±k. KonyaaltÄ± BoÄŸaÃ§ay mevki, kÄ±ÅŸlamak iÃ§in gÃ¼neye inen yalÄ±Ã§apkÄ±nlarÄ±nÄ±n yoÄŸun kullandÄ±ÄŸÄ± bir sulak alan. Bazen sayÄ±larÄ± onlarÄ± bulabiliyor. Bu yoÄŸunlukta tÃ¼nekleri paylaÅŸmak iÃ§in sÃ¼rekli mÃ¼cadele halindeler. GÃ¶zlemciler ile alanÄ± ziyaret eden doÄŸaseverler, onlarÄ± balÄ±k avlarken izleyebiliyor. Biz de bundan faydalanÄ±p, 7 ay Ã¶nce tÃ¼neÄŸimizi yerleÅŸtirdik. Ä°lk ziyaretÃ§imiz gÃ¼zel pozlar verdi. BoÄŸaÃ§ay; yalÄ±Ã§apkÄ±nlarÄ± ile birÃ§ok kuÅŸ tÃ¼rÃ¼nÃ¼n hem gÃ¶Ã§te hem de kÄ±ÅŸlamak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¶nemli bir alan. Bu alanÄ±n korunmasÄ± ve doÄŸal yapÄ±sÄ±nÄ±n bozulmamasÄ± temennimiz" diye konuÅŸtu.Â