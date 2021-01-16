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Yapımı 5 saat süren Kula ekmeğine talep arttı

MANİSA'nın Kula ilçesinde kendine özgü lezzeti ve pişirme tekniğiyle yapımı 5 saat süren, 15 güne kadar da dayanabilen asırlık ekşi mayalı ekmek, yoğun talep görüyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya gibi birçok ile gönderilen ekmek, günlük olarak satışa sunuluyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ocak 2021 Cumartesi 10:18
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Yapımı 5 saat süren Kula ekmeğine talep arttı

Kendine özgü lezzeti ve pişirme tekniğiyle Türkiye'deki ekşi mayalı ev ekmekleri arasında öne çıkan ‘Kula ekmeği’ne her geçen gün talep artıyor. Günlük yaklaşık 15 bin ekmek üretiminin yapıldığı ilçeden, İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya başta olmak üzere birçok büyükşehire, ekmek taze olarak gönderiliyor. Türkiye genelinde artan talebe yetişilemezken, 1,5 kilo ağırlığındaki lezzetin Kula'da 6 liradan, büyük kentlerde ise 12 liradan satıldığı belirtildi. Hamurun mayalanmasından, pişirilmesine yapım aşaması 5 saat süren ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen ekmek, 15 gün bayatlamadan tüketilebiliyor.

Ekmek mayasının kendisine atalarından kaldığını dile getiren fırın işletmecisi Behçet Gökdere, "15 senedir bu işi yapıyorum. Ekşi mayalı ekmeğimizin özelliği, kullandığımız mayanın asırlık olmasıdır. Günlük üretim kapasitemiz bin 500 tane, bazı günler 2 bine çıktığı da oluyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya gibi büyükşehirlere de gönderiyoruz. Her geçen gün artan talebe yetişemiyoruz. Ekmeğimiz yaklaşık 15 güne kadar dayanabilen uzun ömürlü bir ekmektir. Ekmeğimizin içerisinde kesinlikle hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Doğal ve organiktir. Ekmekte kullandığımız maya atalarımızdan kaldı. Biz bu mayayı her gün çoğaltıyoruz. Bugün yaptığımız mayayı ertesi gün kullanıyoruz. Bu ekmeğin püf noktası da bu" diye konuştu.

Kula ekmeği dışında ekmek yemediklerini dile getiren vatandaşlardan İsmail Sevimli, "Ekmeğimiz, Kula'mıza özgü, çok güzel ve lezzetli. Ekşi mayalı olduğu için ekşime ve bozulma yapmayarak, evlerimizde bir hafta kadar dayanıyor. Ailece ağız tadıyla yiyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaKulaKula EkmeğiEkmek
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