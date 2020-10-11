Yardım çığlıkları mahalleyi inletti!

Olay, geçen cuma günü merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi Çeşmeciler Sokak’ta meydana geldi. 5 yıldır Karabük’te fuhuşa zorlanan İrem G., bu kişilerden kaçarak, bir süre önce Bursa’ya taşındı. İrem G.’nin Bursa’da yaşadığı evi bulan şüpheliler, İrem G.’yi marketten çıkıp eve yürüdüğü sırada 41 R 1635 plakalı otomobile zorla bindirerek kaçırdı. O anlar ise sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülere, İrem G.’nin çığlık atarak yardım istediği ve otomobilin sokaktan uzaklaştığı anlar yansıdı.





OTOMOBİLDEN ATLADI, JANDARMAYA SIĞINDI

İhbar üzerine polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, İrem G.'nin ailesinin 5 yıl önce kızları hakkında kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Otomobilin Kütahya’da olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler bu bölgede yoğunlaştı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumu Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine iletti. İrem G., geçen cuma akşamı Tavşanlı ilçesi Yoncalı Mahallesi’nde otomobilden atlayarak, yakınında jandarma karakoluna sığındı. İrem G., Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İrem G.’nin kaçırıldığı otomobil, aynı gün Kütahya’da polis ekiplerince durduruldu. Konuyla ilgili otomobil sürücüsü Ersin T. ve Esen Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen Haydar B. ve Leyla B.’yi yakalama çalışmaları sürüyor.