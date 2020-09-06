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Yardımcısı Oktay: 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı KKTC'de başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatının bugün itibarıyla KKTC'de başladığını duyurdu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
06 Eylül 2020 Pazar 12:38
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Yardımcısı Oktay: 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı KKTC'de başladı

ANKARA

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen ‘Akdeniz Fırtınası’ tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başlamıştır. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Türkiye’yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk'ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Tsk KktcCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
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