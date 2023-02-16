Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.192,63
ALTIN
1.114,61
DOLAR
18,86
STERLİN
22,75
EURO
20,21
Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti...
Web danışmanlığı hizmeti alınacak
Web danışmanlığı hizmeti alınacak
İstanbul Galata Üniversitesinden Akademik Personel Alacak
İstanbul Galata Üniversitesinden Akademik...
Mamak Belediyesi 54 adet daire satıyor
Mamak Belediyesi 54 adet...

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş hayatını kaybetti 

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında yaşamını yitirdi.

16 Şubat 2023 Perşembe 10:51
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş hayatını kaybetti 

Savaş'ın, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi.
Antalya'da 21 Ağustos 1938'te doğan Vural Savaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1969 yılında mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.
Yargıtay üyeliğine 1987'de seçilen Savaş, 17 Ocak 1997'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Savaş, 19 Ocak 2001'de, kendi isteği ile emekliye ayrıldı.
Vural Savaş, 4 Ciltlik "Türk Ceza Kanununun Yorumu", 2 Ciltlik "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yorumu" adlı ortak eserlerinin yanı sıra "İrtica ve Şeriata Karşı Militan Demokrasi"nin de aralarında bulunduğu birçok kitap yazdı.
Savaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iken 21 Mayıs 1997'de "Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle Refah Partisi'nin, ardından da Fazilet Partisi'nin kapatılması için dava açmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Onursal Cumhuriyet BaşsavcısıVural SavaşVefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlendi
"Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz yüce gönüllülüğünü gösterecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz yüce gönüllülüğünü gösterecektir
Depremlerden etkilenen illerde 50 bin 576 binanın acil yıkılması gerekiyor
Depremlerden etkilenen illerde 50 bin 576 binanın acil yıkılması gerekiyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans