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Yediemin otoparkında 12 milyon liralık servet yatıyor

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde yediemin otoparkı, yaklaşık 12 milyon lira değerindeki motosiklet ile yüzlerce otomobil ve TIR'a ev sahipliği yapıyor. Otopark sahibi Mustafa Çalışkan, bu servetin ekonomiye kazandırılması için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Eylül 2020 Perşembe 10:31
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Yediemin otoparkında 12 milyon liralık servet yatıyor

Reyhanlı’daki 13 dekarlık yediemin otoparkında bulunan 3 bin 500 motosiklet, aralarında lüks olanlarla birlikte 180 otomobil, 9 konteyner, 10 traktör ve çekicinin piyasa değeri 12 milyon lirayı buluyor. Otopark sahibi Mustafa Çalışkan ise bu servetin, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ekonomiye kazandırılmasını istiyor.

'BU SERVET ÇÜRÜYECEĞİNE, DEĞERLENDİRİLMELİ'

13 dekarlık alanın tamamen dolduğunu ve adım atacak yerin kalmadığını belirten Çalışkan, yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Otoparktaki araçların ihale ile açık artırma yoluyla satışa çıkarılmasını istediğini dile getiren Çalışkan, "Bu servet, çürüyeceğine satılırsa hem halk araç sahibi olur hem de en önemlisi milli ekonomiye kazanç olur. Bu arada bizim de mağduriyetimiz giderilmiş olur" dedi.

HACİZLİ VEYA SAHTE BELGELİ ARAÇLAR VAR

Otoparkında birçoğu hacizli ya da mahkemelik durumda olan otomobillerin bulunduğunu ifade eden Çalışkan şunları söyledi:

"Araçlar hacizli ya da çeşitli nedenlerle yakalamalı olduğu için buraya getirildiler. Bunun yanı sıra daha önce Suriye’den getirilen ancak sahte belgeli oldukları belirlenen lüks otomobiller de otoparkta kaderlerine terk edilmiş durumda. Bekleme süresi dolan ya da mahkemesi tamamlanan araçlar, eğer bir an önce işlemleri tamamlanıp satışa sunulursa en çok kazanan devletimiz olacaktır. Talebimiz buradaki araçların bir an önce değerlendirilmesidir."

FENNİ MUYANELERİ YOK

Özellikle motosikletlerin polis veya jandarma tarafından yapılan denetimlerde fenni muayeneleri olmadığı için yakalanarak, otoparka çekildiğini, sahiplerinin de işsiz ya da sıkıntıda olmaları nedeniyle geri alamadıklarını belirten Çalışkan, sahiplerinin motosikletleri alamadıkları gibi otopark ücreti de ödeyemediklerini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HatayReyhanlıYedieminOtopark
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