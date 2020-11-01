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Yerle bir olan binalara çürük raporu verilmiş

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6’lık depremin ardından onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği yerle bir olan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında ilçe belediyesinin 2012 ve 2018 yıllarında ‘çürük’ raporu verdiği ortaya çıktı. İddiaya göre bina sakinleri yıkım için anlaşamayınca çoğunlukla kiracıların oturduğu belirtilen Rıza Bey Apartmanındaki ev sahiplerinden bazıları evlerini satarak taşındı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
01 Kasım 2020 Pazar 18:12
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Yerle bir olan binalara çürük raporu verilmiş

İZMİR

Yerle bir olan binalara çürük raporu verilmiş

Seferihisar açıklarındaki 6.6’lık depremin ardından onlarca vatandaş, yıkılan binaların altında kalarak öldü. Depremde yıkılan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında ilçe belediyesinin 2012 ve 2018 yıllarında ‘çürük’ raporu verdiği ortaya çıktı. Düzenlenen raporlarda her iki binanın da deprem riski taşıdığı belirtilirken, apartman sakinlerinin uyarıldığı iddia edildi. Bina sakinlerinin talebi üzerine Doğanlar Apartmanı hakkında düzenlenen rapor sonrasında iddiaya göre yetkililer, Dokuz Eylül Deprem Uygulaması’ndan rapor alınmasını tavsiye etti. Bunun üzerine konuyu değerlendirmek üzere zemin kattaki kafede toplanan apartman sakinleri anlaşmaya varamadı. Bazı daire sakinleri rapor alınması konusunda görüş bildirirken, bazılarının ise evlerinden çıkmamak için rapor alınmasını kabul etmediği, yaşanan tartışmaların ardından da o raporun alınmadığı ileri sürüldü.

IZMIR'IN SEFERIHISAR ILCESI MERKEZ USSUNDE MEYDANA GELEN 6.6'LIK DEPREMIN ARDINDAN ONLARCA VATANDASIN HAYATINI KAYBETTIGI YERLE BIR OLAN BINALAR HAKKINDA 'CURUK' RAPORU DUZENLENDIGI ORTAYA CIKTI. IDDIAYA GORE DOGANLAR APARTMANI HAKKINDA YETKILILER UST RAPORUN ALINMASI ICIN DAIRE SAKINLERINI UYARDI ANCAK, BIR ARAYA GELEN APARTMAN SAKINLERI GORUS BIRLIGINE VARAMADIGI ICIN TARTISMALARIN ARDINDAN DETAYLI RAPORU ALMADI. (FOTO: HANDE NAYMAN / IZMIR DHA)

‘ARKADAŞLARIM EVLERİNİ SATIP GİTTİ’

Rıza Bey apartmanının hemen arkasındaki binada yaşayan İrfan Güneş, “Ben de çürük raporunun verildiğini duydum. Daha sonrasında güçlendirme yapılmış ve mantolama ile bu iş kapatılmış. Zor bir durum. Allah insanlara yardım etsin. Mantolama yapıldıktan sonra insanlar oturmaya devam etmişler. Sonuçta bina doluydu. Bizim binamızda da hasar var ama küçük düzeyde. Bunlar yapıyla alakalı kusurlardır” dedi.

IZMIR'IN SEFERIHISAR ILCESI MERKEZ USSUNDE MEYDANA GELEN 6.6'LIK DEPREMIN ARDINDAN ONLARCA VATANDASIN HAYATINI KAYBETTIGI YERLE BIR OLAN BINALAR HAKKINDA 'CURUK' RAPORU DUZENLENDIGI ORTAYA CIKTI. IDDIAYA GORE DOGANLAR APARTMANI HAKKINDA YETKILILER UST RAPORUN ALINMASI ICIN DAIRE SAKINLERINI UYARDI ANCAK, BIR ARAYA GELEN APARTMAN SAKINLERI GORUS BIRLIGINE VARAMADIGI ICIN TARTISMALARIN ARDINDAN DETAYLI RAPORU ALMADI. (FOTO: HANDE NAYMAN / IZMIR DHA)

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Mehmet Kaplan, “2012 yılında çürük raporu alınmış ama ona rağmen oturanlar vardı. Bu binada oturanlar büyük ihtimalle bu raporu biliyordu ama çoğu da kiracıydı ev sahibi değildi. Aşağı katlarda tadilat yapıldı. Güzellik salonu ve dükkanlar vardı. Onlardan kaynaklanmış olma ihtimali de var” diye konuştu.

Rıza Bey apartmanının yakınında oturan Bedri Onur, “Binanın çürük raporu varmış. Hatta orada oturan birkaç tane arkadaşım vardı onlar tehlikeli olduğu için evlerini satıp gittiler. Bu binanın dayanıksız olduğunu biliyorlardı. Güçlendirme oldu ama fayda etmeyince satıp gittiler. Değerli, merkezi bir yer ama binalar güçlü değil” ifadelerini kullandı. 

BELEDIYE TARAFINDAN CURUK RAPORU VERDIGI ORTAYA CIKAN DOGANLAR APARTMANI'NIN ESKI YONETICISI MINE SERIN (FOTOGRAFTA), KONU HAKKINDA DAIRE SAKINLERININ ANLASMAZLIGA DUSMESI SEBEBIYLE GOREVINI BIRAKTIGINI SOYLEDI. (FOTO: TOLGA TAHCI / IZMIR DHA)

ESKİ YÖNETİCİ ANLATTI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, belediye tarafından çürük raporu verdiği ortaya çıkan Doğanlar Apartmanı'nın eski yöneticisi Mine Serin, konu hakkında daire sakinlerinin anlaşmazlığa düşmesi sebebiyle görevini bıraktığını söyledi. Serin, “Raporda zeminde 3. derece sıvılaşma olduğu söylendi. 'Bu binayı boşaltın ve başka kurumlara konuyla ilgili başvurun' ifadesi de vardı. Ben de tekrar toplantı yaptım. Toplantıda birinci katta oturan öğretim görevlisi Tahir beyin konu hakkında bilgisi olan arkadaşı geldi. Ancak bize menfaatimiz olduğunu söyleyerek iftira atıldı. Yapılan baskılar neticesinde görevi bıraktım. Apartman sakinleri sıvılaşmayı kabul etmeyerek her yerde olduğunu iddia ettiler. Ben de vebale girmeyeceğimi söyledim ve yöneticiliği bıraktım” dedi.

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YerleBinaçürük RaporuIzmirDeprem
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