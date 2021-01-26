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Yerli tabanca, Amerika'da yılın en iyisi oldu

DÜZCE'de bir silah fabrikası tarafından üretilen SAR 9X modeli tabanca, Amerika'nın en prestijli silah dergisinde silah uzmanı editörlerin tercihiyle 2020 yılının en iyi tabancası seçildi. Türkiye’nin seçkin birlikleri tarafından da kullanılan tabanca, düşük atış aksı sayesinde şahlanma kontrolü kolaylığı ile arka arkaya atışlarda merminin aynı yere gitmesini kolaylaştırıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ocak 2021 Salı 10:22
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Yerli tabanca, Amerika'da yılın en iyisi oldu

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) başlattığı 'Özgün Yerli Tabanca Projesi' kapsamında Düzce'de fabrikası bulunan Sarsılmaz Silah Sanayii, tamamı yerli olan bir tabanca geliştirilme kararı aldı. Bu kapsamda yerli ve milli olanaklarla SAR 9 serisinin bir versiyonu olan SAR 9X üretildi. Tabanca, seri üretime geçildikten sonra dünyanın birçok noktasında da satışa sunuldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri pazarında yoğun ilgi gören silah, ABD'nin en prestijli ateşli silah dergilerinden biri olan On Target Magazine tarafından düzenlenen 2020 Editors' Choice Award'da (Editörlerin Seçimi Ödülü) aday olarak gösterildi. Tabanca, alanında uzman Amerikalı editörler tarafından çeşitli testlere tabi tutuldu. SAR 9X'in yanı sıra dünyanın önde gelen silah üreticilerinin en iyi tabancaları da değerlendirmeye alındı. Tabancalar, ABD silah dünyasının önemli isimleri tarafından çeşitli teknik ve dayanıklılığa yönelik testlerden geçirildi. Editörlerin yaptığı değerlendirmelerin ardından oylama sonucunda, SAR 9X, birinciliği elde etti. Böylece yerli ve milli tabanca SAR 9X ABD'de 2020 yılının en iyi tabancası seçilmiş oldu.

Türkiye’nin seçkin birlikleri tarafından da kullanılan tabanca, düşük atış aksı sayesinde şahlanma kontrolü kolaylığı ile arka arkaya atışlarda merminin aynı yere gitmesini kolaylaştırıyor. Tabancanın ayrıca kendine özgü tasarımında, namludaki soğutma kanalları sayesinde, arka arkaya atışlarda namludaki soğuma çabuk gerçekleşiyor. Bu da arka arkaya atışlarda daha iyi bir atış rahatlığı sağlıyor. 

50 BİN ATIMA KADAR DAYANIKLI 

Sarsılmaz Silah Sanayii Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kızıltan, SAR 9X'in tamamen yerli ve milli imkanlarla yapıldığını ve 50 bin atım dayanıklılık sağladığını ifade ederek, "Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük pazarı. Bu pazarda çok etkin silah dergileri de var. 'On Target Magazine' adlı bir derginin organizasyonuyla, editörlerin yaptığı performans testleri sonucunda 2020 yılının en iyi tabancası seçildi. Burada özellikle performansın ve editörlerin altını çizmek gerekir. Çünkü performans olarak SAR 9 ve SAR 9X hem teleskopik yay sistemiyle hem de ergonomik sistemiyle, güvenilirliği ve emniyet sistemleriyle zaten özgün. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın özgün ve yerli tabanca projesini başarıyla tamamlamış, 50 bin atım yapmış bir üründür. Bu ürün şu anda 200 binin üzerinde ordumuz, emniyet güçlerinde ve özel kuvvetlerde kullanılmaktadır. 25 metre içerisinden yapılan atışlarda verilen belli dağılım sınırları var. Bunları iklimleme testlerinde sıfır hata ile geçti. 50 bin atım çok zor bir dayanımdır. Bunun için özel bir malzeme kullanılmıştır. Çelikler, özel üretim tekniğiyle yerli üretim olarak sağlanmıştır. Yani, özgün ve yerli tabanca, tam bir yerli ve milli bir üründür" dedi. 

‘MAKİNELİ TÜFEK ÜRETİMİNE GEÇTİK’ 

Makineli tüfek üretimi de yaptıklarını belirten Kızıltan, "2013 yılından itibaren önce ihracat, daha sonra da yerli olmak üzere kendi askeri kuvvetlerimize ve emniyet kuvvetlerine verilmek üzere makineli tabanca SAR 109T, SAR 223P, şu anda ikinci versiyonu olan SAR-56 hem ordumuzun hem de emniyet güçlerinin hizmetinde. Bununla beraber ülkemizin Savunma Sanayii Başkanlığı'nın projesi olan MPT-76'nın da üreticileri arasındayız. Son süreçte de esas büyük hamle olarak makineli tüfek üretimine geçtik. 7,62x51 mm çapındaki SAR 762 MT ve 12,7x99 mm çapındaki SAR 127 MT tüfekleri Savunma Sanayii Başkanlığı'nın projesi kapsamında üretime başladık. Şu anda 12,7x99 mm çapındaki SAR 127 MT'nin prototip aşamasındayız. 7,62x51 mm çapındaki SAR 762 MT'nin de seri imalatına başladık. İlk teslimatımızı bu ay içerisinde yapacağız." diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzceSAR 9XTabanca
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