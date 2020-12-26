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Yılbaşı için ağaç dikme önerisi

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası (OMO) İzmir Şube Başkanı Sabahattin Bilge, doğaya zarar vermemek adına vatandaşlara göknar veya limoni servi fidanı almalarını, yılbaşı için ülkenin orman varlığını artırmak adına doğaya dikmelerini önerdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Aralık 2020 Cumartesi 11:08
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Yılbaşı için ağaç dikme önerisi

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, bu sene yılbaşı evlerde kutlanacak. Vatandaşlar, gelenek haline gelen çam ağaçlarını evlerine kurarak süslemeye başladı. TMMOB OMO İzmir Şube Başkanı Sabahattin Bilge, doğadan çam ağacı kesilmemesi çağrısı yaparak vatandaşlara, plastik çam ağacı alıp uzun yıllar aynı ağacı kullanmalarını önerdi. Doğaya can katmanın da önemli olduğunu vurgulayan Bilge, "İmkan varsa, canlı ağaçları orman fidanlıklarından veya özel fidanlıklardan yılbaşı ağacı olarak kullanabilecekleri göknar, sedir veya limoni servi alabilirler. Bir süre evde büyüttükten sonra doğada uygun bir yere dikebilirler. Plastik çam ağaçlarını da kırtasiye veya marketlerden alabilirler. Plastik çam ağaçları da uzun yıllar kullanılırsa, çevreye zarar vermez. Kaçak veya izinsiz bir şekilde, çam fidanlarının kesilmesini önermiyoruz" diye konuştu.

'EN GÜZEL FİDANLARI SEÇİP KESİYORLAR'

Ağaç süslemenin Türklerde çok eski yıllar öncesinden gelen bir heves olduğunu anlatan Bilge, "Geleneksel bir hale geldi. Ama maalesef hala uyarılara rağmen canlı ağaçları gövdelerinden kesip evlerine koyuyorlar. Özellikle Bolu civarında göknar ve ladinlerin kesildiğini duyuyoruz. Çok üzücü. En güzel fidanları seçiyorlar. Bu ormanın geleceğini tehlikeye atar. Çok sayıda kesilirse, orman tahrip olur. Orman canlı ve dinamik bir varlıktır. Eğer gelişimi en iyi olan ağaçları keserseniz, ormanın devamını sağlayacak düzgün fertleri bulamazsınız, cılız olanlar kalır. Ormanın sürekliliği tehlikeye atılmış olur. Yaprağını dökmeyen ibreli ağaçlar kesildikten sonra yeni sürgün vermez. O ağaç ölür" dedi.

'EVLERDE EN FAZLA 2- 3 YIL KALABİLİR'

Yılbaşı ağacı olarak eve alınan fidanların büyüdükten sonra bahçelere ekilmesiyle doğaya can vermenin en güzel fikir olduğunu aktaran Bilge, "Göknar ve limoni servi fidanları evlerde en fazla 2- 3 yıl kalabilir. Ağaç olduğu için balkonda yetişmez. Çok fazla su istemezler, haftada bir kere su vermek yeterli. Aldıktan sonra fiziki yapıların çok yakınında olmamak koşuluyla, bahçelere, doğaya dikmenin faydası var. Ormanlara zarar vermemiş, aksine doğaya katkıda bulunmuş olurlar" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YılbaşıAğaçTMMOBMimarMühendis
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