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Yıldız Teknik Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce Öğretim Üyesi alınacağı duyuruldu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
17 Nisan 2021 Cumartesi 16:45
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Yıldız Teknik Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Üniversitenin belirli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni sağlıyor olması gerekmektedir. 

Personel alımında aranan özel/genel şartlarla birlikte başvuru süresi, yeri ve tarihiyle ilgili bilgilere Detaylara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 17.04.2021 17:10
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