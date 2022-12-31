Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.509,16
ALTIN
1.096,58
DOLAR
18,71
STERLİN
22,67
EURO
20,04
Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim Üyesi alacak
Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim...
TİKA'dan uzman yardımcısı alacak
TİKA'dan uzman yardımcısı alacak
TOKİ'den toplu konut yapım ihalesi
TOKİ'den toplu konut yapım...
Kayseri Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi 9 Öğretim...

Yılın son günü Antalya'da denize girdiler

Turizm kenti Antalya'da yılın son günü Konyaaltı Sahili'ne gidenler, denize girip güneşlendi. Tatilciler, zirvesinde kar bulunan Torosların manzarası eşliğinde bol bol fotoğraf çektirdi.

31 Aralık 2022 Cumartesi 18:12
Yılın son günü Antalya'da denize girdiler

ANTALYA, (DHA)

Antalya'da tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler, hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu turizm kentinde yılın son günü denizin keyfini çıkardı. Bazıları ise sahilde piknik ve yürüyüş yaptı. Çocuklar da sahilde oyun oynayarak büyüklerine eşlik etti. Bazı gençler ise denizde sörf yaptı.

Eşiyle birlikte Almanya'dan gelen gurbetçi Nurten Uçur, Almanya'daki akrabalarına cep telefonu aracılığıyla canlı yayın yaparak denize girdikleri ve güneşlendikleri anları aktardı. Almanya'da havanın ılık fakat yağmurlu olduğunu anlatan Atilla Uçar, “Buradaki havayı gördüklerinde çok şaşırdılar. Her yılbaşı Antalya'da olmaya gayret gediyoruz. Hava çok güzel, deniz pırıl pırıl" dedi.

Eşinin sözlerine katıldığını belirten Nurten Uçar ise “Antalya çok güzel. Yılbaşını burada geçirmek için her yıl geliyoruz. Denizin ve havanın güzelliği muazzam" ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla tatil için Antalya'ya geldiğini belirten Rus vatandaşı Marina Yana da “Güneş, deniz çok güzel. Hava sıcak. Güneşleniyorum ve tatilimin tadını çıkartıyorum" dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
AntalyaTurizmTatilToroslarDeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2022 gökyüzüne, 7 gezegen ve dolunayla veda ediyor
2022 gökyüzüne, 7 gezegen ve dolunayla veda ediyor
EYT başvurusu yapmak için geceden sıraya girdiler
EYT başvurusu yapmak için geceden sıraya girdiler
Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Operasyonu' başlatıldı
Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Operasyonu' başlatıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans