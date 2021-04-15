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Yoğun bakım doluluğu yüzde 80'i geçen Sinop'ta, yatak sayısı artırıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 80'in üzerinde olduğunu açıkladığı iller arasındaki Sinop’ta, yoğun bakım yatak sayısı 54'ten 94'e çıkarıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Nisan 2021 Perşembe 09:55
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Yoğun bakım doluluğu yüzde 80'i geçen Sinop'ta, yatak sayısı artırıldı

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop'un da aralarında yer aldığı 5 ilde yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını duyurdu. Artan vakalar üzerine Sinop’ta yoğun bakım yatak sayısı da 54'ten 94'e çıkarıldı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi ve Pandemi Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Muharrem Doğan, pandemi sürecinin başında 54 olan yoğun bakım yatak sayısının 94’e çıkardıklarını belirterek, vatandaşları aşı ve maske konusunda uyardı. Doğan, "Yoğun bakım yatağının 6'sı yenidoğan yoğun bakımı, 88'i ise erişkin yoğun bakım yatağından 48'i pandemi hastaları, 40'ı ise diğer hastalar için ayrılmış vaziyette. Vaka sayılarında kademeli bir artış söz konusu. Bu artışta plato fazına geçmiş olsak da hala vaka sayılarımız artıyor. İlimizde bulunan tek hastaneyiz, bu nedenle hem pandemi hastalarına hem de pandemi harici hastalara hizmet veriyoruz. Mağdur olan hastamız hiç olmadı. Özel durumlar haricinde il dışlına sevk etmiyoruz. Doluluk oranımız yüksek ama bu ihtiyacı karşılayabilecek durumdayız" dedi.

'HİÇBİR AŞI KORONAVİRÜSTEN DAHA KÖTÜ OLAMAZ'

Kendisinin ve kızının koronavirüs olduklarını, eşinin ise maske sayesinde süreci virüse yakalanmadan atlattığını belirten Uzm. Dr. Doğan, "Maske, temizlik ve mesafe çok önemli kurallar. Vatandaşlarımızdan ricamız, tükenmemiz için biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Hepimizin hayatı önemli ama sağlıklı olamazsak hayatta hiçbir şeyden verim alamayız. Aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. İlimizde aşılama oranına baktığımızda çok iyi yerlerdeyiz. Aşılama yapılan vatandaş oranına baktığımızda 5 ya da 6'ncı sıradaydık. Vatandaşların aşı konusunda hevesli olmasını istiyoruz. Aşılar ihmal edilmemeli, hiçbir aşı koronavirüsü geçirmekten kötü olamaz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SinopKoronavirüsPandemiHastaHastaneYatakYoğun Bakım
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