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Yolcu minibüsü yön levhası direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA'da direksiyon kontrolünü kaybeden yolcu minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak, köprü ayrımında bulunan yön direğine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Kasım 2020 Pazartesi 06:29
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Yolcu minibüsü yön levhası direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 02.30 sularında Çankaya ilçesi Doğukent Caddesi üzerinde bulunan alt geçit ayrımında meydana geldi. Doğukent Caddesi'nden Turan Güneş Bulvarı'na giden Muhammed Kesekler (21) yönetimindeki 06 J 1302 plakalı şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan minibüs, Oran-Kızılay yol ayrımındaki alt geçitte bulunan yön levhası direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine Ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle ön kısmı büyük hasar gören minibüsün içinde sıkışan Kesekler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. 112 ekipleri, Kesekler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan Yunus Emre Şimşek ise araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Şimşek, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Kesekler ise cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Doğukent Caddesi'nde bulunan Gaziosmanpaşa-Kızılay yol ayrımı yaklaşık 3 saat araç geçişine kapatıldı. Yön direğine çarpan minibüsün çekilip yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraMinibüsTrafik KazasıçankayaDoğukent
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