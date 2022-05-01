Yurtta 1 Mayıs kutlamaları

ANKARA, İZMİR, DİYARBAKIR, (DHA)

ANKARA'DA COŞKULU 1 MAYIS KUTLAMASI

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Anadolu Meydanı'nda, 2 yıllık pandemi kısıtlamalarının ardından binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin oluşturduğu tertip komitesi öncülüğünde düzenlenen kutlamalara katılım yoğun oldu. 2 yıldır süren pandemi kısıtlamaları nedeniyle meydanlara kutlanamayan 1 Mayıs, bu sene coşkuyla kutlandı. Atatürk Kültür Merkezi önünde oluşturulan polis kontrol noktasından üzerleri aranarak geçenler, Kazım Karabekir Caddesi'nde oluşturulan kortejde yerini aldı. Arama noktasında bozuk para, kalem, parfüm, ruj ve benzeri eşyalara el konuldu. Sakıncalı bulunan bazı pankartlara da izin verilmedi.

Kutlamalara, sendikaların yanı sıra, siyasi partiler, yöresel dernekler, çevreci örgütler, öğrenciler, kadın dernekleri, taraftar grupları ve bazı meslek örgütlerinin temsilci ve üyeleri katıldı. Kortejde toplanılmasının ardından kalabalık ellerinde pankartlar, dövizler ve sloganlarla Anadolu Meydanı'na yürüdü. Meydana toplanan kalabalık sloganlar attı. Alanda kurulan platform çevresinde toplanan kalabalık, 1 Mayıs Marşı'nı söyledi. Konuşmaların yapıldığı alanda daha sonra çeşitli müzik grupları sahne alarak, alandakileri coşturdu.

ANKARA, (DHA)

İZMİR'DE 1 MAYIS COŞKUSU

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır kutlanamayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı. Kutlama alanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydanın etrafı demir bariyerlerle kapatıldı, polis ve bomba uzmanı köpekler, arama yaptı. Gerekli güvenlik onayını aldıktan sonra meydan tertip komitesine kutlama için teslim edildi. 3 bin emniyet personelinin görev yaptığı alanda 1 dron ile 1 helikopter de havadan destek verdi. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik botları da denizde görev yaptı. Kutlamalar kapsamında sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler ve vatandaşlar, kortejlerle alana geldi. Meydana gelenler, belirlenen 4 girişten üst aramaları yapıldıktan sonra alana giriş yaptı.

'BU DÜNYAYI VAR EDEN BİZLERİZ'

Kutlamalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra bazı CHP ve HDP'li milletvekilleri de katıldı. Mitingde konuşan Belediye Başkanı Soyer, "Onların en çok korktuğu cümle ile sesleniyoruz; ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu cümle hak ettiğimiz, refahın anahtarıdır. Bugün büyüyen özgürlük mücadelemizin anahtarıdır. Muktedirlerin acı çektirdiği bizler, kadınlar, işçiler, çiftçiler, tüm emekçiler ve ezilen doğa... Dünya bizim sırtımızda dönüyor. Bu dünyayı var eden bizleriz. İşte bugün yine meydanlardayız, yine hep beraberiz. Omuz omuzayız, kol kolayız, yan yanayız. Buraya kavgayı büyütmeye, hakkımızı istemeye geldik. Buraya adalete susayan herkesin sesi olmaya geldik. Yaşasın 1 Mayıs" dedi.

'SÖMÜRÜ, EŞİTSİZLİK VE ADALETSİZLİK DERİNLEŞİYOR'

Soyer'in ardından 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin metni, komite üyelerince okundu. Komite metninde, "'Bu böyle gitmez' diyerek emeğin ülkesine uyanacağımız günlerin şafağını söktürmek için 1 Mayıs alanlarında buluşanlar merhaba. Bugün emeğiyle geçinenlerin, yepyeni bir hayatı elleriyle filizlendirecek olanların birlik, mücadele ve dayanışma günü. Dünyanın her yerinde sömürü, eşitsizlik, adaletsizlik, güvencesizlik derinleşiyor. Pandeminin derinleştirdiği ekonomik, siyasal, toplumsal kriz, gıda krizinin, tedarik zincirlerinde yaşanan krizin boyutlarını da büyütüyor. Emekçilerin yarattığı değerler ve kaynaklar, halkın ihtiyaçları, güvenceli iş ve insanca yaşayacak ücret için değil; doğanın yıkımı pahasına sermayeye, savaşlara, silahlanmaya aktarılıyor. Milyarlarca insan yoksulluk ve yoksunlukla boğuşurken servet sahipleri zenginleşmeye, servetlerine servet katmaya devam ediyor. Dünyanın büyük bölümünde emekçiler, 1 Mayıs'ı pandeminin derinleştirdiği eşitsizliklerle, sömürüyle, ağırlaşan sorunlarla mücadele ederek karşılıyor. Üretenler olarak yönetenler de olmak için laikliği, emperyalizme, savaşa, halkları birbirine düşman eden politikalara karşı bağımsızlığı ve barışı kazanmak için bir adım geri atmadan mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

EDİP AKBAYRAM KONSER VERDİ

İzmir'de geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında sanatçı Edip Akbayram sahneye çıktı. Akbayram, sevilen şarkılarını alanı dolduranlarla birlikte söyledi. Konserin ardından kutlama programı sona erdi, toplanan kalabalık dağıldı.

İZMİR, (DHA)

DİYARBAKIR'DA 1 MAYIS KUTLAMASI

Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingle kutlandı.

Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından düzenlenen miting ile İstasyon Meydanı'nda kutlandı. CHP ve HDP ile bazı siyasi parti flama ve bayraklarının da bulunduğu miting yaklaşık 4 saat sürdü.

Yerel sanatçıların konser verdiği mitinge katılanlar halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı. Mitingde konuşan 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Kamuran Taş, şunları söyledi:

"Açlık ve yoksulluk sınırının altında alınan ücretlerin, taşeron köleliğin, güvencesizliğin olduğu bir memleket değil, çalışırken ölmediğimiz, insanca yaşayabildiğimiz bir memleket istiyoruz. Emeğin, ucuz iş gücü olarak kullanılmadığı, bir değer olarak görüldüğü bir memleket istiyoruz. Bizler siyasi gerekçeli her türlü cezalandırmanın son bulduğu, devletin hukuka uyduğu bir memleket istiyoruz. Demokrasinin olduğu örgütlenme grev hakkının güvence altında olduğu bir memleket istiyoruz. Tüm kamusal hizmetlerin hak olarak görüldüğü bir memleket istiyoruz. Biz böyle bir memleket isteriz ki özgür olsun, düşünmek, konuşmak, yazmak, çizmek, itiraz edebilmek özgür olsun. Biz öyle bir memleket isteriz ki, kimse cinsiyetinden, kimse kimliğinden, inancından dolayı ikinci sınıf yurttaş olarak görülmesin. Biz memleket isteriz, eşit yurttaşlık, barış ve kardeşlik hakim olsun. Böyle bir memleket olsun diyenler bunun mücadelesini veren işçi arkadaşlarımız, bizler bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini yaratanlarız. Bizler kentlerde yaşamı var edenleriz. Bizler demokrasiyi yeniden kuracak olan emekçileriz.”