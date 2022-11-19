Yusufeli BarajÄ±, 22 KasÄ±m'da aÃ§Ä±lacak

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¼lke ekonomisine katkÄ±sÄ± ve saÄŸlayacaÄŸÄ± faydalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra devasa gÃ¶vdesi ve yÃ¼ksekliÄŸiyle birÃ§ok rekorun sahibi olacak Yusufeli BarajÄ±, 22 KasÄ±m'da CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Vahit KiriÅŸci'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla hizmete aÃ§Ä±lacak. YapÄ±mÄ±na 2012 yÄ±lÄ±nda baÅŸlanan baraj, 275 metre yÃ¼ksekliÄŸiyle TÃ¼rkiyeâ€™nin en yÃ¼ksek, dÃ¼nyanÄ±n ise 5â€™inci en yÃ¼ksek barajÄ± oldu. BarajÄ±n gÃ¶vdesi, dÃ¼ÅŸey ve yatay dÃ¼zlemde kavisli ÅŸekilde tasarlandÄ±. Bu Ã§ift eÄŸrilikli tasarÄ±m sayesinde, barajÄ±n arkasÄ±ndaki milyonlarca metrekÃ¼plÃ¼k suyun basÄ±ncÄ± yamaÃ§lara aktarÄ±lÄ±yor ve gÃ¶vdenin mukavemeti artÄ±rÄ±lÄ±yor. Bu tasarÄ±m aynÄ± zamanda devasa gÃ¶vdeye zarif bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m kazandÄ±rÄ±yor. Dev gÃ¶vdenin arkasÄ±nda depolanan suyun potansiyel enerjisi, yÄ±llÄ±k ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lecek. Yusufeli BarajÄ±, 558 megavat kurulu gÃ¼cÃ¼yle Ã¼lke ekonomisine yÄ±llÄ±k 5 milyar TL katkÄ± saÄŸlayacak.

Yusufeli BarajÄ±, mansabÄ±nda bulunan (nehir akÄ±ÅŸ yÃ¶nÃ¼ne gÃ¶re kendisinden sonra gelen) barajlarÄ±n hidroelektrik enerji Ã¼retimini de artÄ±racak. BÃ¶ylelikle, HES vasÄ±tasÄ±yla Antalya'nÄ±n bir yÄ±lda harcadÄ±ÄŸÄ± elektrik miktarÄ± kadar elektrik Ã¼retimi yapÄ±labilecek. Yusufeli BarajÄ±, 2 milyar 130 milyon metrekÃ¼p su depolama hacmine sahip olacak. Yusufeli BarajÄ± mansabÄ±ndaki Artvin, Deriner, BorÃ§ka ve MuratlÄ± barajlarÄ±na regÃ¼le edilmiÅŸ su bÄ±rakacaÄŸÄ± iÃ§in bu barajlarÄ±n enerji Ã¼retim miktarlarÄ±na da Ã¶nemli oranda bir katkÄ± saÄŸlayacak.

6 BÄ°NE YAKIN AÄžAÃ‡ TAÅžINDI

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, baraj inÅŸasÄ± nedeniyle su altÄ±nda kalacak alanlardan 5 bin 844 zeytin, dut, ceviz ve nar gibi boylu meyve aÄŸacÄ±, transplantasyon (AÄŸaÃ§ nakli) metoduyla aÄŸaÃ§ sÃ¶kÃ¼m makinesiyle bulunduÄŸu yerden alÄ±narak, Yusufeli ilÃ§esinin kurulduÄŸu yeni yerleÅŸim yerindeki 300 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k alana taÅŸÄ±ndÄ±. AyrÄ±ca, bÃ¶lgeye 76 bin 788 aÄŸaÃ§ ve fidan dikildi. Erozyona karÅŸÄ± da 480 dÃ¶nÃ¼m alanda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len taÅŸ kordon teras, galvanizli kafes tel teras ve Ã¶rme Ã§it teras Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bu yÄ±l iÃ§inde tamamlanacak.Â