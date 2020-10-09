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Zonguldak'ta iki tekstil fabrikasında 78 işçide koronavirüs çıktı, üretimler durdu

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesindeki iki tekstil fabrikasında 78 işçide koronavirüs tespit edilince, üretim durdu. Test sonuçları açıklandıkça vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2020 Cuma 10:30
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Zonguldak'ta iki tekstil fabrikasında 78 işçide koronavirüs çıktı, üretimler durdu

Çaycuma’daki organize sanayi bölgesinde birinde 450, diğerinde 250 kişinin çalıştığı iki tekstil fabrikasında, işçilerden bazılarında koronavirüs tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, fabrikalarda filyasyon çalışması yaptı. Çalışmaların ilk etabında 450 kişinin çalıştığı fabrikada 10, diğer fabrikada ise 30 işçinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Pazartesi günü itibariyle fabrikalarda üretim durduruldu ve tüm işçiler evlerinde karantinaya alındı. Test sonuçları açıklandıkça koronavirüse yakalanan işçi sayısı arttı. İki fabrikada koronavirüse yakalanan işçi sayısı 78'e yükseldi. İşçiler, evlerinde ve hastanelerde tedaviye alındı. Temaslı olan işçiler de evlerinde karantina altında tutuluyor. Test sonuçları açıklandıkça vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, organize sanayi bölgesindeki fabrikaların Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıkların talimatları doğrultusunda denetlendiğini ve sık sık tedbirlere uyulması konusunda uyardıklarını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün filyasyon çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakTekstilIşçiKoronavirüsPandemiCovid19
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