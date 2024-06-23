Senaryosunu Kerem Özdoğan ile birlikte yazıp başrolünde oynadığı "Prens" dizisiyle beğeni toplayan Giray Altınok'tan müjdeli haber geldi.

2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile evlenen Giray Altınok'un baba olacağı öğrenildi.

Giray Altınok'un eşi Cansu Diktaş, hamilelik fotoğrafını "Bu fotoğraflar konmadan olmuyormuş. Mutlu bayramlar dileriz. 6.5 aylık göbek ve ben" notuyla paylaştı. Giray Altınok ise bu paylaşıma "Oy oy oy... Güzelliğe bak hele" yorumunu yaptı.