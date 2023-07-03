MUĞLA - Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören Gaze'yi Cumalıoğlu şu sözlerle anlattı: "Misafirlerimizin her ihtiyacına cevap verebilecek şekilde menülerimizi hazırladık. Menümüz tek bir mutfak üzerine kurulu değil. Dünyanın her yerinden lezzetleri kendi bilgi ve birikimimizle uyarlıyor ve mutfağımıza yansıtıyoruz".

Ormandan tabağa

Bulundukları coğrafyanın kendilerine sunduğu çeşitliliği yemeklerinde kullandıklarını belirten Cumalıoğlu, "Ormanın içinde olabilmek inanılmaz bir ayrıcalık. Gıdaya çevirebileceğiniz bitkiler, çiçekler ve meyvelerle çevrili olmak mükemmel bir his. Ekip olarak ormandan topladığımız ürünleri misafirlerimize sunmak bize çok heyecan veriyor. Bulunduğumuz yerden ilham alıyoruz" dedi.

HABER: METE YILMAZ