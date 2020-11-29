Gizem YILDIZ

Merhaba Göksel, Adı Mutluluk, Evli ve Öfkeli gibi dizilerin içinde oynadın. Oyunculuğa nasıl başladın?

İlk oyunculuk deneyimimi 12 yaşımda yaşadım. Osman Sınav’ın Kılıç Günü isimli projesinde Ertan Saban’ın çocukluğunu oynadım.

Nasıl bir çocuktun?

Dolu dolu bir çocukluk yaşadım diyebilirim. Babam emekli Albay, bu sebeple bir dönem askeri lojmanlarda yaşadım. Lojman hayatı bildiğimiz sitelere benziyor ama çok daha komün bir hayat biçimidir, yaşayan aileler çoğunlukla birbirine yakın, arkadaş oluyor. Doğal olarak da sportif ve sosyal aktivite dolu, arkadaşlarımla iç içe bir çocukluğum oldu. taşındık, sonrasında kalabalık sokaklar, kalabalık bir okul…

4 yaşında kayak yapmaya başladım 7 sene profesyonel Tenis oynadım ,bu sebeple ergenliğimde yaşıtlarımın arasında parlayan bir vücut yapısına sahip oldum. Çevremden gelen yönlendirmeler oyunculuğa dönmeye başlayınca bir ajansla anlaşıp macerama başladım .

Belki de fiziksel özelliklerinden dolayı?

Tabii ki, bunun etkisi yok desem yalan söylemiş olurum. Görsel bir dünyada yaşıyoruz. Alışık olduğumuz Türk fizyolojisine aykırı bir yapım olduğu için de kaydolduğum ajansta öne de çıkmaya başladım. Ama görsel özellikleriniz bir yerden sonra yetersiz kalıyor. Oyunculuk kendinizi geliştirmeniz, farklı hayatlarla empati yapabilmenizin şart olduğu bir sanat ve meslek dalı. Tenis antrenmanlarımdan alışık olduğum disiplin kavramını bu kez kendimi hem entelektüel olarak hem de ifade etmek konusunda geliştirmeye kanalize ettim.

Birçok reklam filmi çektin. Pınar Protein, Oppo, Ülker Albeni sadece 2020 yılında yer aldıkların. Genç yıldızların parladığı bir dönemdesin. Reklam filmlerinin kariyerin için ne gibi bir avantajı oldu?

Reklam filmlerinde yer almak ilk bakışta görseliniz sebebinden olsa da, ben bunun oyunculuğun farklı bir dalı olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak hedeflenen kitlede ürünü satın alma isteği uyandırmanız gerekiyor, bunun için görseliniz kadar, vücut diliniz de öne çıkmanız konusunda önem teşkil ediyor. Bir oyuncunun vücut dilinin büründüğü rolün inandırıcılığını taşıdığını düşünüyorum. Bu reklam filmlerinde edindiğim deneyimler sayesinde vücut dilimi geliştirebiliyorum.

Ailen sana çok destek olmuş, ama senin içinde oyuncu olmanı söyleyen o sesi ne zaman duydun?

Çocukluğumdan beri meraklıydım aslında. Ekran önünde olma isteğim her zaman vardı ama asıl önemli olan o sesi duymaktansa, özgüvenini toplayıp o sese cevap vermekte sanırım.

Spor yonetimi mezunusun.. Çocukluğundan beri oyuncu olmak icin elinden geleni yapmışsın. Neden oyunculuk üzerine bir eğitim almayı seçmedin?

Aslinda , Can Gürzap ,Ali Poyrazoglu , ve son olarak Kudret Sabanci hocamizin oyunculuk atolyelerinde dersler aldim.Fakat. Konservatuar egitimi almadim.Tabi ki kiyaslamak mumkun degil , simdiki aklim olsaydi kesinlikle konservatif bir egitim alirdim.Fakat elimden geldigince kendimi gelistirmeye calisiyorum.

Bunun bir eksikliğini hissediyor musun?

Tabi ki hissettiğim anlar oluyor, özellikle tercih edilmem konusunda şimdilik dezavantajı olduğunu bile düşünüyorum. Bu algının gerçekten sanatsal değeri olan, aynı stereotipin dışında bir karakteri canlandırarak izleyicimi şaşırtana dek devam edeceğini düşünüyorum.

Kariyerinde ortak çalışmak istediğin isimler kimler?

Herkesin hayalini kurduğu bir kariyer planı vardır, benim de var tabii ki. Oyuncu olarak Haluk Bilginer, Can Gürzap, Genco Erkal ile aynı projede yer almak en büyük hayalim, yönetmen olarak tabi ki ilk olarak sevgili hocam Kudret Sabancı sonrasında ,Fatih Akın, Çağan Irmak ve Ferzan Özpetek işlerinden birinde yer almayı çok isterim.

Kendini Yurt dışında hiç görüyor musun?

Modellik yaptığım zamanlarda yurt dışında yaşamışlığım oldu. Bu benim dünya vatandaşı olmak için verdiğim bir karardı, bu sayede farklı kültürlerde yetişmiş insanlarla iletişim kurma kabiliyetimin de geliştiğini düşünüyorum. Günümüzde dijital platformlara yapılan yerli yapımlar da dünya pazarında yer edinmeye başladı. Ben çağımızın da verdiği avantajlarla kendimi yurt dışından önce, yurt dışında yer alan yerli yapımlarda görüyorum.

Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?

Herkesin, özellikle dijital dünyada kendini ürün olarak konumlandırdığı bir çağdayız. Andy Warhol’un tezi gerçek oldu, herkes kendi çapında ünlü, ve bu ün sayesinde profesyonel hayata geçişleri de kolay oluyor. Bu doğal olarak rakiplerimi de arttıran bir durum. Sanırım önümüzdeki 5 yıl boyunca kendi markamı oluşturmak, geliştirmek ve farklı alanlara da değinecek bir hale getirmeye çalışacağım.

Ne gibi alanlar?

Moda, yaşam biçimi, farklı sanat ve spor dalları… vs.

Bizleri z kuşağı olarak tanımlıyorsunuz, sanırım bu doğum tarihimle ilgili, ama aslında bence öyle değil. Biz gündemin saniye hızıyla değiştiği bir dünyaya doğduk. Kendimi göstermek için birden çok meziyet elde edip, bunları teşhir etmek üzerine dayatılan bir sistemin parçasıyız. Kendi jenerasyonumda ilgi çekmek çok yönlü olmakla ilgili. Eskiden haber değeri taşımayan bir içerik, sosyal medya sayesinde milyonlarca ilgi duyan kişiye ulaşıyor. Bu da içerikleri özgürleştiriyor. Ben kendimi bir içerik üreticisi olarak görüyorum ve kendimi özgürleştirdikçe gelişeceğime de inanıyorum.

Kariyerinle ilgili en büyük hayalin nedir?

Bir dijital platformda belgeselimin çekileceği bir kariyere sahip olmak.

Tenis ve kayak sporlarında profesyonel seviyedesin. Ekstrem sporlarla aran nasıl?

Abim Go-Karta götürürdü küçükken,havalara uçardım sevinçten . Sonrasında motorsiklet sürmeye başladım,15 yaşından beri motorsiklete biniyorum ☺

Oyunculukla birlikte ata binmeye de başladım, haftada iki gün çiftliğe gidiyorum.Atlar hem psikolojik olarak çok rahatlatıcı , hem fizyolojik olarak sıkı bir kondüsyon gerektiriyor.

Oyunculukta algı değişti. Güzel kadın, yakışıklı erkek her zaman için ön plana çıkan, başrolleri kapan oyuncular olmaya başladı. Yakışıklı oyuncu Göksel Kayhan olarak anılmak sana neler hissettiriyor? Seni rahatsız ediyor mu?

Yakışıklı olarak anılmaktansa iyi bir oyuncu olarak anıldığım gelecek hayal ediyorum. Çocukluğumdan beri yakışıklı olmanın sosyal anlamda avantajını ama ciddiye alınmak konusunda dezavantajını yaşadım. Yakışıklı olmak bir basamak ancak kariyerinizin ana başlığı yakışıklılık ise siz Allah vergisi olana hiç bir şey katamamışsınız demektir.

Kariyerini nasıl geliştirmek istiyorsun?

Şaşırtıcı bir oyuncu olmak istiyorum. Aynı stereotipi rollerden uzak, beni de zorlayacak rollerin sahibi olmak ve en önemlisi bu rollerde kendimi kantlamak istiyorum.

Bugüne kadar aldığın en cesur karar neydi?

Henüz almadığım cesur karar.

Bundan sonrası için bir planın var mı?

Aynı disiplinle durmadan kendimi geliştirmek.

Bugüne kadar içinde bulunmaktan, parçası olmaktan mutluluk duyduğun şey neydi?

En büyük mutluluğu kendimin bir parçası olduğumda hissediyorum. Bunu da hayallerimi gerçekleştirmek veya onlara yakınlaşmak sağlıyor.

Gelecekte televizyonlarda izleyeceğimiz Göksel dışında Göksel Kayahan’ı neden tanımalıyız?

İnsanın böylesi bir soruyla kendini anlatması çok mümkün değil. Kişi en zor kendini yargılıyor ve tanımlıyor. Bu sebeple beni tanıyanların buna daha doğru cevap vereceklerini düşünüyorum.