ESKIŞEHIR (AA) - Ardahan'da 2004 yılında anoftalmi (göz yuvası gelişmemesi) hastalığıyla dünyaya gelen Ceren Altun, protez göz operasyonunun ardından müzikle ilkokul yıllarında piyano çalarak tanıştı.

Ortaokul ve lise yıllarında müzik öğretmeninin yönlendirmesiyle şarkı söylemeye başlayan Altun, sanat kariyerini sahnede sürdürerek geliştirdi. Müziğe konservatuvarda devam etme kararı alan Altun, 2023 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın yetenek sınavlarına girdi.

Sınavını başarıyla tamamlayan Altun, Türk Müziği Bölümünde eğitim görmeye hak kazandı. Şu anda 3. sınıfta eğitimine devam eden Altun, gelecekte Kültür ve Turizm Bakanlığında ses sanatçısı olmayı hedefliyor.

Adana'da prematüre doğan ve göz damarlarının gelişmemesi sonucu görme yetisini kaybeden Helen Güçlü ise ilkokulda öğretmeninin yönlendirmesiyle müzikle tanıştı.

Ailesinin desteğiyle eğitimini sürdüren Güçlü, 2023'te Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Halk Müziği Ses İcracılığı Dalına girerek hayalini gerçekleştirdi. 19 yaşındaki Güçlü, gelecekte akademisyen olarak müzik eğitimi alanında çalışmak istiyor.

Ses sanatçısı olmak isteyen Altun ile kariyerine akademisyen olarak devam etmeyi planlayan Güçlü, azimleriyle engel kavramını adeta yeniden tanımlıyor.

'Vazgeçmemeleri ve azimli olmaları gerekiyor'

Ses Eğitimi Dalı 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Ceren Altun, AA muhabirine, müzik alanında daha fazla görme engelli öğrencinin yer almasını istediğini söyledi.

Altun, yeteneği keşfedilmemiş ve evden çıkamayan pek çok görme engelli bireyin olduğunu belirterek, 'Ben ilk ve tek değilim. Muhtemelen son da olmayacağım. Diğer arkadaşlarıma vazgeçmemeleri ve azimli olmaları gerektiğini söylemek istiyorum.' dedi.

Eğitim sürecinde bazen daha fazla çaba göstermesi gerektiğini dile getiren Altun, şöyle konuştu:

'Nota konusunda zaman zaman zorlanıyorum. Pratik yaparken daha fazla çalmam gerekebiliyor. Bazen belki 2 saat değil 5 saat çalışmam gerekebiliyor ama keyif alıyorum. Hiç vazgeçmedim. Herkes hayallerinin peşinden gitmeli.'

Halk Müziği Ses İcracılığı Dalı 3. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Güçlü ise konservatuvar eğitimi sürecini keyifli bulduğunu belirterek, 'Önüme güzel bir kapı açılır diye umut ederek konservatuvar sınavlarına girdim ve kazandım. Mesleğimi çok seviyorum. Gelecekte akademisyen olmak istiyorum.' ifadelerini kullandı.

'Engel durumlarını neredeyse hissetmiyoruz'

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Meriç Düzbaş da 2024-2025 öğretim yılında Türk Müziği Programı'nın en yüksek başvuruyu alan bölümlerden biri olduğunu söyledi.

Düzbaş, bölümün 2017 yılında kurulduğunu ve kısa sürede Türkiye'de tanınır konservatuvarlar arasında yer aldığını kaydederek, 'Her yıl bölümümüze 15 öğrenci kabul ediyoruz. 13 asil kontenjanın yanında 2 engelli öğrenci kontenjanımız var.' dedi.

Helen Güçlü ve Ceren Altun'un görme engelli öğrenciler arasında yer aldığını anlatan Düzbaş, 'Helen 2023 yılında eğitimine başladı ve oldukça başarılı bir öğrenci. Ceren'in hafızası çok güçlü, bir müzik cümlesini anında ezberleyebiliyor. Bu nedenle engel durumlarını eğitim sürecinde neredeyse hiç hissetmiyoruz. İkisi de çok başarılılar.' diye konuştu.

Muhabir: Zehra Ongan