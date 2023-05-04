İSTANBUL AA- Yönetmen Tolga Savu ve senarist Ergin Kılıkçıer ile filmin oyuncuları Etiler'de bir restoranda düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.

Oyuncu Bahtiyar Engin, toplantıda yaptığı açıklamada çekimlerde tüm ekibin bir aile gibi olduğunu belirterek, "Filmin mucizesi herkesin sete gelirken egosunu, kaprisini vestiyere asması ve kızgınlık bile olsa duygularını samimiyetle dile getirmesi oldu." dedi.

Çekimlerin yapıldığı 3 hafta boyunca gayet iyi vakit geçirdiklerini aktaran Engin, "Bizim aldığımız keyfin yarısı gişeye yansısa gişe rekoru kırarız." diye konuştu.

"Bu sefer şarkıları kamera arkasında söyledik"

Oyuncu Öykü Gürman çekimlerden arda kalan zamanlarda köy okullarını gezdiklerini ve yöresel yemeklerin tadına baktıklarını söyledi.

Filmde şarkı söylemediğinin altını çizen Gürman, "Filmde bir yerde şarkı söylemeyi çok istedim aslında ama yönetmenimiz Tolga Savu ile konuştuk ve uyumsuz olacağını düşündük. Biz de bütün ekip olarak bu sefer şarkıları kamera arkasında ve kutlamalarda söylemeye karar verdik." dedi.

Hakan Akgün de Öykü Gürman ile filmde çok uyumlu bir ikili olduklarını belirterek, "Grabuna filmi çok güzel ve sürprizli bir aşkın hikayesi. Aşkı, dramı ve gerilimi barındıran farklı bir dönem filmi oldu. Öykü ile bu kadar güzel bir uyum yakaladığımız için çok şanslıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Mehtap Bayri ise yapımcı Alper Aksoy'un ilk sinema filmi deneyiminde başarılı bir iş çıkardığını dile getirdi.