Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Sizi biraz tanıyalım bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Müzik dünyasına nasıl girdiniz çevrenizden tepkiler size nasıl oldu?

Ben 5 yaşında şarkı söylemeye başlayan ve küçücük dünyasında müzikle ilgili kocaman hayalleri olan ve şuanda da müziği yaşam biçimi olarak benimsemiş bir sanatçıyım. Eğitim olarak müziğe lisans döneminde başladım ve akademik kariyerime basamak basamak yürüdüm. Şuan Öğretim Üyesi olarak çalışıyorum. Bu süreçte tabiki beste çalışmalarım da çok uzun yıllar devam etti. Hem akademik alanda hem de piyasa... "400 'e yakın şarkı var bunlar dinleyiciyle buluşmayı bekliyor". Yani şunu söylemek istiyorum müzik dünyasında hep vardım ama başka boyutlarında.

Yaptığım şarkılarımın ve müzik birikimimin dinleyici ile buluşma zamanının geldiğini düşünerek çalışmalarımız başladı. Ağustos 2018'de ilk maxi single "Vurur Aşkı” dinleyici ile buluştu. Tabiki öncesinde piyasa olarak sahnelerimiz oldu. Ancak Akademik olarak daha fazla çalıştım.

İnsanlar ses eğitmeni olduğum için şarkı söylediğimi hep biliyorlardı. Ancak akademik çalışmalar ile birlikte müzik dünyasında fark edilince herkes şaşırdı diyebilirim. Söylemeliyim ki müzik sanatıyla uğraşan bir insanın eğer yaşam biçimi olarak benimsemişse müziğin her alanında olmasına şaşırmamak lazım. İnsanlar yetenekleriyle doğar. Bana göre yetenek zorla kazandırılamaz.

Son çalışmanız ''Mutluluk''tan bize biraz bahseder misiniz?

“Mutluluk " Çok severek ve özellikle bu yıl covid-19 salgınından dolayı sıkıntılı geçirdiğimiz dönemde insanların duygularına tercüman olmak istediğim ve mutluluğu biraz hareketli heyecanlı bir soundla sorguladığım bir şarkı. Şarkımızda söz-müzik bana ait, aranje ByTanrıover imzalı. Yine şarkımızın prodüktörlüğü ve klip yönetmenliği sevgili eşim A Ulvar TANRIÖVER ‘e ait. Klip Kapadokya da doğa güzellikleri içerisinde çekildi. Buradan öncelikle ByTanrıöver Production'a ardından Seyhan Müzik AŞ’ye ve emeği geçen çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Son dönemde popüler olan video yükleme sitesi olan Youtube’den güzel gelir geliyor mu size?

Youtube kanalımız daha çok yeni bu yüzden benim klipler Netd platformu ve diğer dijital kanallar üzerinden dinleyicilerle buluşuyor kısa zamanda kanalımızdan da yüklemeler yapacağız. Dediğiniz o zaman gerçekleşebilir.

Youtuber’lerin müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz? Ve Youtuberlerden beğendiniz isimler var mı?

Tabiki günümüz dünyasında teknoloji ve dijitalliğin gelişimi bunun olma nedeni. Herkesin kendine göre hayalleri yapmak istedikleri var. Youtuberlarında dijital çağda her sektörde özelliklede müzik sektöründe bir renk olduklarını düşünüyorum. Enes Batur diyelim.

Birçok sanatçı albüm yapmaktan sizce neden kaçınıyor?

Daha öncede bahsettiğimiz gibi teknoloji ve dijital gelişimden dolayı hayalleri ve isteği olan her bireyin insanlara ulaşma yeni çalışmalar yayınlama gibi özgürlükleri var. Bu durum çok fazla karmaşa olmasına seçenek fazlalığına albümlerin satışının olmamasına ve emek verilen onca şarkının dinlenmemesine yol açıyor, yatırılan maddi meblağlar geri çevrilemiyor. Veya manevi olarak şarkılar iyi dinlenmeden yok oluyor.. Bu nedenle ben de dahil tekli single olarak devam etmeyi düşünenlerdenim.

Leyla Gencer yıllar sonra aynaya baktığında kendini tanıyabilmelisin diyor. Siz aynaya baktığınızda ne hissediyorsunuz?

Ben her zaman kontrollü olmaya çalıştım. Bende diyorum ki yıllar sonra aynaya baktığımda ruhsal olarak hayallerinin peşinde koşan çalışkan hırslı küçük Gülşah’ı görüyorum…... Tabiki biraz görüntü değişmiş olabilirrr ☺))

Son dönemde çok sık sorduğum bir soru. Pop müzik nereye gidiyor?

Aslında pop müziğin bir yere gittiği yok bence şuan piyasada her ne tür isterseniz var. Sadece türlerin dinleme tercihleri yaş grubuna göre bahsettiğimiz gibi dijital ve teknolojinin gelişimi dünya müziklerinin değişimi ile orantılı gidiyor.. Ama son dönemlerde kabul etmeliyiz ki rap-trap dijital müzikler ön planda bende bu türleri oldukça seviyorum ve bu türlerden de örnekler vermeyi istiyorum.

Son dönemde bir şarkıyla çok kısa sürede çok popüler olabiliyorsun ama çoğu isim devamını getiremediği için kaybolup gidiyor. Sende kaybolma endişesi var mı? Kalıcı olacağına inanıyor musun?

Ben biranda çok popüler olup daha sonra yok olmayı üretim yapamamaya, kendini yenileyememeye bağlıyorum. Üretemezseniz tek şarkı olur bir daha şans bulamayabilirsiniz yada hep bir kişi ,kişiler ve durumlara bağımlı kalırsınız kendi dünyanızı yaratamazsınız.. Benim öyle bir kaygım yok çünkü yüzlerce şarkım ve çok şükür ki Allah vergisi bir yeteneğim var... Şarkılarımın ve çalışmalarımın devamı sağlık ve huzur oldukça sürecektir.

Dinleyicileri ile konserlerde uçsuz bucaksız aralarına barikat koyduran sanatçılar hakkında

neler söylemek istersiniz?

Bu biraz kişiye bağlı... Bazen saplantı derecesinde hayran kitleleri ile karşılaşılabiliyor. Bu açıdan bunu uygun gören arkadaşlara saygı duyuyorum.. Tabiki bütün sanatçılar hayranları ile iç içe olmak ister bende buna dahilim duruma ve güvenliğe ne uygunsa o yapılmalı.

Son Dönemde popüler olan Sosyal Medya Konserleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Bu yaşadığımız covid-19 salgını süresince olması gerektiğini düşünüyorum... Sevenlerimizden ve çağın gerekliliği sosyal medyadan uzak kalmamak uygun olur... Yeni isler yeni çalışmalar mutlaka yapılmalı müzik uzaklığı sevmez müzikle mesafeli olmamalı...

Sanatçılardan idolünüz var mı?

Sezen Aksu

Yeni jenerasyondan kimleri beğeniyorsunuz?

Yeni jenerasyondan bir çok isim sayabilirim başarılı sesler besteciler var.. Farklı müzik türlerinden örnek verecek olursam Norm Ender, Merve Özbey, Derya Uluğ

Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Hayır, moda danışmanım yok... Ancak takip etmeye çalışıyorum.. Moda trendleri ile ilgileniyorum. Benim için renk uyumu önemli ...

Ece Üner Armağan Çağlayan ile yaptığı bir röportajda işcinselim demiş sizde bazen kendinizi o şekilde hissediyor musunuz?

Ben bu dünyaya çalışmak için gelmişim...Kendimi müzikolik veya işkolik olarak adlandırıyorum....

Sende bir starlık görüyorum, sende bir star ışığı var diye sözler çok duyuyoruz size göre starlık nedir?

Bana göre starlık sadece isim olmak değil birden çok yeteneğin bir insanda toplanması ve bunu etrafa iyi bir sunumla yansıtabilmesi.. Bu çoklu yetenekleri doğrultusunda parlak ışığı ile yaptığı işlerle etrafını aydınlatabilmesi....İnsanlara doğru mesajlar vermesi diyelim….

Ülkemizde veya dünyada müzikte kadınlar mı erkekler mi daha hızlı yol alıyorlar yada daha şanslılar?

Erkekler daha hızlı yol alıyor... Toplumsal açıdan sosyo-kültürel yapı, ekonomik ve çevresel faktörler ülkemizde kadın sanatçıların ilerlemesinde sıkıntı yaratabiliyor.. Dünya geneli için böyle diyemeyeceğim. Çünkü şartlar ve yaşam koşulları her ülke için değişiyor. Ancak buna karşın ülkemizde de çok başarılı birçok kadın sanatçımız var.

Bir şarkıcının en büyük getirisi sizce ses mi yakışıklılık mı güzellik mi ya da zekamı olmalı sizin getiriniz nedir? Hangisinde ilerlerse başarılı olur?

Bunların hepsinden biraz biraz bir sanatçıda bulunmalı bence... Çünkü yapılan iş hem kulağa hem göze hem zihne ve ruha hitap ediyor. Zaten müzikte bunların bütününü içeriyor... Benim getirim ise bunların hepsinden naçizane bulunması diyelimmm ????☺)

Müzik ülkemizde sizce neden magazinleştiriliyor?

Müziğin akademik ve eğlence boyutunda bulunan bir sanatçı olarak müzik piyasasında eğlence müziği daha ön planda. Bu durum magazinleşmesine neden olmakta. Özellikle müzikle alakası olmayan show dünyasında bulunan kişilerin bir anlamda kendilerini şarkıcı olarak adlandırıp bu sektörde yer alması magazin boyutunu artırıyor.. Tabiki magazin haberleri bizler için oldukça önemli Ancak yaptığımız işlerin insanlara, halkımıza sunulması adına... Müzik dünyasının bu yönü ile ele alınmasını tercih erdemlerdenim.. .

Müzik Ödülleri ve Müzik yarışmaları birer PR çalışması mı bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz?

Tabiki çoğunlukla diyelim... Eski sanatçıları ve bu işe sanat anlamında yıllarını veren sanatçılarımızın aldığı ödüller hariç.

Sosyal Aktiviteleriniz neler?

Sosyal aktiviteye pek zaman bulamıyorum.. Özellikle covid-19 dönemi hiç diyelim.. Ama ara ara spor yapmak, sinema, alışveriş benim için önemlidir. Hayatım hep müzik olduğu için sosyal aktivite bunun içerisinde yer alıyor... Mesela beste yapmak ve enstrüman çalmak ....

Sosyal Medya ile aranız nasıl?

Süper... Oldukça aktif kullanıyorum ☺))

Bir albüm bir single’ nin bedeli ne kadar yaptığınız emeklere değiyor mu?

İnanın işin maddi boyutu ile hiç ilgilenmedim... Benim önceliğim her zaman başarı oldu, ben başarı aşığı bir insanım. Yeni çıkarttığım single bana bir önceki işten daha fazla başarı getirmişse emeğimin karşılığını çoğunlukla almışım demektir.. Maddi anlamda soruyorsanız her iş kendini çeviriyor diyelim …

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Ben bu müzik piyasasına gireli 2 yıl oldu .. Ve Daha önce piyasa geçmişi olmayan bir sanatçı olarak beni çabuk kabul edip benimsedikleri ve yaptığım işlere değer verdikleri için teşekkür ediyorum... Güzel mesajlar alıyorum... Popüler Müzik açısından çok daha farklı güzel çalışmaların geleceğini , değişik türlerden ileriki zamanlarda çalışmaların olacağını söyleyebilirim... Tabiki sevenlerimizden çok uzak kalmak istemeyiz.. Bu yüzden Mutluluk şarkısından 4-5 ay sonra yine yeni bir şarkı ile sevenlerimle buluşacağımı haber vereyimmmm …

Kısa kısa ….

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?

BANKACILIK

En nefret ettiğiniz şey nedir?

İKİ YÜZLÜLÜĶ ve HAKSIZLIK

Hangi takımı tutuyorsunuz?

GALATASARAY

Uğurlu sayınız?

1

Hangi renk?

SİYAH

Kıskançlık, ego var mı?

HAYIR. SADECE KENDİNLE YARIŞ VAR

En son izlediğiniz film, dizi?

HIZLI VE ÖFKELİ SERİSİ

En son gittiğiniz konser?

AŞKI NUR YENGİ