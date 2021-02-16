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10 adet taşınmaz kiraya veriliyor

Silivri Belediyesine ait 10 adet taşınmaz kiraya veriliyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Şubat 2021 Salı 12:06
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10 adet taşınmaz kiraya veriliyor

Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan ATM Yeri, Bilet Satış Gişesi, Tarla, Tarımsal Faaliyet (Hayvancılık Dahil), Dükkan nitelikli 10 (on) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aylık/yıllık muhammen bedel üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Bina Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince ilandaki belirtilen şartlarda 3 (üç) / 10 (on) yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre kiralama işi 03.03.2021 Çarşamba günü 14:00’da başlayacaktır. 

İlana ilişkin daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz. 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 16.02.2021 12:07
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