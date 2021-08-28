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10 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Bursa Teknik Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:54
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10 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapmak üzere ilan açtı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversite birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi alınacak.

Ayrıntılar için tıklayın.

İLAN.GOV.TR

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