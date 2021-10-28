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100 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 sözleşmeli personel alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ekim 2021 Perşembe 11:32
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100 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ÖSYM  Başkanlığı  tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 89 adet Mühendis ve 11 adet Büro Personeli unvanında olmak üzere 100 sözleşmeli personel alınacak.


Lisans  düzeylerinde  tercih  yapılabilecek  sözleşmeli  personel  pozisyonlarının  bulunduğu KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde 27.10.2021 tarihi itibariyle yayınlanacak. Tercih işlemlerinde 6 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş olan adayların sınav sonuçları kullanılacaktır. Adaylar, tercihlerini 27 Ekim-2 Kasım 2021 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 28.10.2021 11:33
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüSözleşmeli Personel
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