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100 Sözleşmeli Personel Alınıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Aralık 2021 Çarşamba 12:16
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100 Sözleşmeli Personel Alınıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar bu ilanın Resmî Gazete’ de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunabilirler. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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