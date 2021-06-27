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11 adet arsa satışa sunuldu

İller Bankasına ait 11 adet arsa satışa sunuldu

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
27 Haziran 2021 Pazar 20:25
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11 adet arsa satışa sunuldu

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; İller Bankası A.Ş. İstanbul, Ankara, İzmir ve Kırklareli illerinde bulunan 11 adet taşınmazı açık artırma ile satışa sundu.
İsteklilerin, geçici teminatlarını ve Teklif Alma Şartnamesinde belirtilen diğer evrakları İLBANK Genel Müdürlüğü Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
İhale, 6 Temmuz 2021 tarihinde saat 14:30'da İller Bankası A.Ş. Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çankaya Ankara adresinde gerçekleştirilecek.
İhale,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

İller Bankasının ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
İller Bankası
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