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11 Öğretim Elemanı alıyor

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 11 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
17 Nisan 2021 Cumartesi 16:47
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11 Öğretim Elemanı alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Türk Hava Kurumu Üniversitesi Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.


Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 17.04.2021 17:10
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