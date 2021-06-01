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11 sözleşmeli personel alacak

Akdeniz Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
01 Haziran 2021 Salı 17:29
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11 sözleşmeli personel alacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Akdeniz Üniversitesi'ne bünyesine, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçeden karşılanmak  suretiyle Diş Hekimliği Fakültesinde  istihdam  edilmek üzere, ön lisans ve lisans mezunları için  2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacak.

İlanda belirtilen pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların https://disbasvuru. akdeniz.edu.tr/ web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz
olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Alım yapılacak kadro unvanları ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz ÜniversitesiSözleşmeli Personel
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