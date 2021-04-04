12 öğretim görevlisi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’na "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

Adaylar başvurularını şahsen ‘Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak -İZMİR’ adresine ya da posta yolu ile yapabileceklerdir.

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