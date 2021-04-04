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12 öğretim görevlisi alınacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 12 öğretim görevlisi alacak

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Nisan 2021 Pazar 00:00
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12 öğretim görevlisi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’na "Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin  Usul ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğin  ilgili  maddelerine  göre  Öğretim  Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

Adaylar başvurularını şahsen ‘Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak -İZMİR’ adresine ya da posta yolu ile yapabileceklerdir.

Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 04.04.2021 13:28
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