125 Uzman Yardımcısı Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 125 adet kadroya atama yapılmak üzere, sözlü sınavla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak.



Adaylar başvurularını 16 Aralık - 30 Aralık 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecekler.



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