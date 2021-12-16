Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,162.26
ALTIN
863.35
DOLAR
15.04
STERLİN
19.95
EURO
17.00
14 adet konut ihale ile satılacak
14 adet konut ihale...
Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınıyor
Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınıyor
203 Sözleşmeli Personel Alınıyor
203 Sözleşmeli Personel Alınıyor
125 Uzman Yardımcısı Alınacak
125 Uzman Yardımcısı Alınacak

14 adet konut ihale ile satılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Aralık 2021 Perşembe 10:26
0 Okunma
14 adet konut ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Mardin Artuklu'da 14 adet adet kamu konutu 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacak.

İhale, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4. kat Milli Emlak Müdürü makam odasında toplanacak Komisyon huzurunda 28 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. 


Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık çalışanları iş bıraktı
Sağlık çalışanları iş bıraktı
Tunceli kırsalında 6 terörist kaldı
Tunceli kırsalında 6 terörist kaldı
Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınıyor
Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans