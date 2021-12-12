15 adet işçi istihdam edecek

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; KARDÖKMAK A.Ş., bünyesinde İŞÇİ statüsünde istihdam edilmek üzere; Türk Vatandaşı, Kamu haklarından mahrum bulunmayan, Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğü’ne kayıtlı, Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlayan, Sağlık kurulu raporunda ‘’ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞABİLİR’’ ibaresi olan ve herhangi bir engellilik durumu bulunmayan, En az meslek lisesi ve teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olan ya da mesleki eğitim sertifikası olan, Toplam 15 (On beş) ÇALIŞMA ARKADAŞI ARIYOR. Detaylar için tıklayınız..