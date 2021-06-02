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15 öğretim üyesi alınacak

İskenderun Teknik Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
02 Haziran 2021 Çarşamba 16:52
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15 öğretim üyesi alınacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre İskenderun Teknik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapacaktır.

Alım yapılacak kadro unvanları ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 02.06.2021 16:57
Anahtar Kelimeler:
İskenderun Teknik Üniversitesi15 öğretim üyesi
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