15 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar “da yer alan ilgili maddeler gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.

Aranan özel ve genel şartlar ile başvuru şekli, yeri ve tarihi ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz