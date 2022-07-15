Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 33
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.382,44
ALTIN
957,52
DOLAR
17,46
STERLİN
20,67
EURO
17,57
Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Gaziantep İslam Bilim ve...
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi...
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...

15 Temmuz şehitleri Edirnekapı'daki kabirleri başında anıldı

15 Temmuz 2022 Cuma 14:59
15 Temmuz şehitleri Edirnekapı'daki kabirleri başında anıldı

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar kabirleri başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Anma programına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için dua edildi. Duanın ardından Vali Ali Yerlikaya ve diğer protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

17 yaşında şehit olarak 15 Temmuz'un en genç şehitlerinden olan Mahir Ayabak'ın mezarı başında dua edilmesinin ardından Vali Yerlikaya "Mahirimiz hayatının baharında devleti için, vatanı için, milleti için bayrağı için şahadete koştu. Aziz milletimiz unutmayacak, unutturmayacak" dedi. Muteber Ayabak ise "Anneler, evlat dünyaya getiriyoruz ki vatanına, namusuna, bayrağına ezanına sahip çıksın diye" şeklinde konuştu. Muteber Ayabak, haftanın üç günü oğlunun mezarı başında olduğunu belirterek "Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın ama Allahım bu vatana hainlik yapanlara da kahr perişan etsin" dedi. 15 Temmuz'da köprüde şehit olan Yılmaz Ercan'ın annesi ise Nermin Ercan ise "Şehit annesi olmak bana bir gurur vesilesidir. Gururla taşırım bu unvanı. Vatanımız sağolun, bayrağımız dalgalansın" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Edirnekapı15 Temmuz şehitleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Temmuz'da 9 şehit veren sembol ilçe Kahramankazan'da anma
15 Temmuz'da 9 şehit veren sembol ilçe Kahramankazan'da anma
15 Temmuz’un yıl dönümünde Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını
15 Temmuz’un yıl dönümünde Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını
İmamoğlu: Ne yazık ki bu tehdit henüz kalkmamıştır
İmamoğlu: Ne yazık ki bu tehdit henüz kalkmamıştır
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans