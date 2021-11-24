15 Zabıta Memuru Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Esenler Belediye Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmak üzere boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı yapacaktır.

Adaylar, başvuru formunu belediyenin internet sayfasından www.esenler.bel.tr adresi üzerinden temin edebilirler.

Sözlü ve uygulama sınavına katılmak isteyen adayların belgelerini 14 Ocak 2022 gününe kadar Birlik Mahallesi, Mehmet Akif İnan Caddesi, no: 6-8 Esenler/İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

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