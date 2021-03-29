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171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Mart 2021 Pazartesi 10:40
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171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Personel alımında aranan özel/genel şartlarının yanı sıra başvuru yeri, şekil ve tarihleri ile ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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