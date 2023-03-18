ÇANAKKALE (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalyayı toka ettiği Türk bayrağı törenle göndere çekildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlerin ilki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Tören kapsamında Milli Savunma Bakanı Akar, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Muharrem Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çelenklerin sunulmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına 3972 sayılı kanunla Çanakkale’ye verilen ve üzerinde "Çanakkale Geçilmez" yazılı olan altın madalya Akar tarafından Türk bayrağına toka edildi. Bakan Akar'ın altın madalya takmasının ardından öptüğü Türk bayrağı göndere çekildi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Çanakkale Boğazı'nda demirli TCG Salihreis fırkateyninden 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Törene Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nicole Slight ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

- Valiliği ziyaret etti

Törenin ardından Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

Vali Aktaş tarafından karşılanan Akar, tören mangasını selamladı. Kendisine çiçek takdim eden çocuklara teşekkür eden Akar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.