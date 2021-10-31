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1915 Çanakkale Köprüsü'nde son 6 tabliye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 81'inin montajının bitirildiğini belirterek, "Kalan 6 tabliyenin montajının da kısa sürede bitirilmesi planlanıyor" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
31 Ekim 2021 Pazar 13:28
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde son 6 tabliye

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bünyesinde yer aldığı Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun tamamlandığında İstanbul'u Çanakkale'ye ve sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacağını, Türkiye'nin prestij projeleri arasında yer aldığını bildirdi. Avrupa ve Asya ankraj bloklarında imalatların yüzde 99 oranında tamamlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Fabrikada, tabliye panel ve blok imalatları tamamlandı. Bugüne kadar; orta açıklıkta 43 adet, yan açıklıklarda 38 adet olmak üzere olmak üzere toplamda 81 adet tabliye bloğunun montajı bitirildi. Montajları tamamlanan tabliye bloklarındaki kaynak çalışmalarına devam ediliyor. Toplamda 87 tabliye montajı yapılacak. Son 6 tabliye montajının da kısa sürede bitirilmesi planlanıyor" dedi.

Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa yaklaşım viyadüklerinin de tamamlandığını, projenin 18 Mart 2022 tarihinde tamamlanarak işletmeye açılmasının hedeflendiğini belirtti. Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğu, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümüne atfen 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte 3 bin 563 metre olup, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. Köprü tabliyesi 45 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak planlandı. Çelik kule yüksekliği 18 Mart Çanakkale Zaferini simgeleyecek şekilde 318 metre olacak köprü, 2x3 şeritli olarak trafiğe hizmet edecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleKöprüTabiye
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